Скопье, 18 апреля, 2018, 22:58 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини выразила надежду, что Македония сможет разрешить спор о названии с Грецией до саммита ЕС в июне 2018 года, 18 апреля передает агентство Reuters.

The Official CTBTO Photostream Федерика Могерини

Могерини встретилась в Скопье с премьер-министром Македонии Зораном Заевым и похвалила его правительство за проведение реформ, которые «невозможно было вообразить еще 10 месяцев назад».

Также Могерини заявила, что вопрос о смене названия Македонии может быть разрешен до саммита ЕС, который пройдет 28−29 июня.

«Я думаю, что результат возможен», — заключила Могерини.

Напомним, название «Македония» более 25 лет является препятствием для вступления бывшей югославской республики в ЕС и НАТО — заявку страны блокирует Греция, которая считает название соседней страны угрозой своему суверенитету.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля Еврокомиссия одобрило начало переговоров о вступлении в ЕС Албании и Македонии. переговоры должны стартовать в июне.

Ранее 18 апреля Могерини уже побывала в Албании и похвалила правительство страны за успешные реформы.