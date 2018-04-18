Москва, 18 апреля, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 18 апреля подписал закон о невозвратных билетах на железнодорожном транспорте. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Дмитрий Луненко На вокзале

Законом вносятся поправки в «Устав железнодорожного транспорта России», в соответствии с которыми пассажир сможет вернуть невозвратный билет на поезд только по причине внезапной болезни его самого или его спутника, несчастного случая или смерти члена семьи.

Также невозвратный билет может быть возвращён в случае отмены или задержки отправления поезда, либо непредоставления пассажиру места, указанного в проездном документе.

В свою очередь перевозчик обязывается уведомлять пассажира о том, что тот приобретает именно невозвратный билет.

Согласно документу, условие о неполучении обратно стоимости проезда при возврате неиспользованного билета предусматривается перевозчиком в отношении тарифов, регулирование которых не отнесено законодательством к полномочиям федеральных органов исполнительной власти по регулированию естественных монополий на транспорте.

Предполагается, что введение невозвратных билетов позволит снизить их стоимость на 30%. Вместе с тем критики документа ранее высказывали сомнения в том, что РЖД реально озаботилась снижением цен на билеты. Некоторые парламентарии даже не исключали повышения цен под видом понижения.

Законопроект был принят Государственной думой в окончательном чтении 3 апреля и одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года.