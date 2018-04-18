Москва, 18 апреля, 2018, 22:20 — ИА Регнум. 18 апреля на стадионе «ВЭБ-Арена» был разыгран матч в рамках 26-го тура Российской футбольной Премьер-лиги 2017/18 между командами ЦСКА и «Амкар». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу «красно-синих».

Дмитрий Голубович Витиньо

На 44-й минуте бразильский оттянутый форвард Витиньо открыл счет точным ударом в дальний угол — 1:0. Великолепный ассист отдал Ахмед Муса. В следующей атаке молодой российский форвард «армейцев» Федор Чалов удвоил преимущество в счете, замкнув прострел Мусы — 2:0. На 61-й минуте Чалов оформил дубль, замкнув навес Марио Фернандеса — 3:0. Этот гол стал 10-м для россиянина в карьере.

Статистика матча (ЦСКА / «Амкар»)

Удары 12/5

Удары в створ 6/2

Владение 57%/43%

Фолы 9/6

Набрав 48 очков, ЦСКА поднялся на 3-ю строчку. «Амкар» с 28 очками остался в «зоне вылета».

Составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий, Фернандес, Головин, Натхо, Кучаев, Муса, Витиньо, Чалов.

«Амкар»: Нигматуллин, Занев, Огуде, Идову, Мельников, Белоруков, Гол, Баланович, Сиваков, Комолов, Оланаре.

Главный арбитр матча: Алексей Сухой.

Предупреждения: Идову — 71.

Голы: Витиньо 44 — 1:0, Чалов 45 — 2:0, Чалов 61 — 3:0.