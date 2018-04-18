Берлин, 18 апреля, 2018, 22:28 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел ФРГ потребовало объяснений от Турции в связи с задержанием журналиста и соцработника Адиля Демирчи, 18 апреля передает агентство Reuters.

Турецко-германский флаг

Гражданин Германии и Турции Адиль Демирчи был задержан в Стамбуле на прошлой неделе.

По словам пресс-секретаря МИД Германии Марии Адебар, представители консульства поддерживают контакт с адвокатом Демирчи, однако они до сих пор не смогли напрямую поговорить с задержанным.

Согласно заявлению немецкой стороны, Германии не ясны причины ареста Демирчи, который является социальным работником из Кельна и журналистом турецкого агентства новостей ETHA.

В настоящий момент в турецких тюрьмах находятся пятеро граждан Германии, которых правительство подозревает в причастности к госперевороту 2016 года или сотрудничестве с курдскими военизированными группами.

Напомним, в 2017 году отношения между Германией и Турцией были испорчены из-за ареста немецко-турецкого журналиста Дениза Юцеля. Юцель был отпущен на свободу в феврале 2018 года.