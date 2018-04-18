Тбилиси, 18 апреля, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Прошлый, 2017 год был для Грузии критическим с точки зрения вытекающих из терроризма угроз, но службе госбезопасности удалось пресечь теракты в процессе их планирования, заявил начальник СГБ Вахтанг Гомелаури, выступая с отчетом в парламенте страны 18 апреля.

U.S. Navy Антитеррор

«Исходя из непрогнозируемой природы терроризма, полностью пресечь все угрозы практически невозможно, но события прошлого года наглядно показали, что Служба госбезопасности может выявлять и пресекать террористические действия на этапе их планирования, что с учетом существования в мире динамических террористических угроз представляет особенную трудность», — отметил Гомелаури.

По его словам, СГБ с целью улучшения своих контртеррористических возможностей активно сотрудничает с международными партнерами.

Гомелаури особенно выделил роль США в обеспечении безопасности Грузии и улучшении деятельности самой Службы госбезопасности.

«Очень важна роль Соединенных Штатов в обеспечении безопасности Грузии и развитии возможностей нашей службы», — подчеркнул глава СГБ.

Под пресеченными терактами Вахтанг Гомелаури имел в виду спецоперацию на улице Габриэля Салоса в Тбилиси, в результате которой, по информации СГБ, была ликвидирована террористическая группировка Ахмеда Чатаева. Ранее именно нынешняя власть Грузии освободила Чатаева из заключения, куда после так называемой Лапанкурской операции в сентябре 2012 года его засадило правительство Саакашвили.

Тбилисский городской суд в начале декабря 2012 года, после смены власти в Грузии, снял с Чатаева все обвинения (в хранении оружия и боеприпасов) и освободил его под залог на сумму около $3000.

Вслед за спецоперацией в Тбилиси, в ходе которой был ликвидирован Чатаев, СГБ провела еще ряд операций в столице и регионах и задержала остальных соратников и поборников Чатаева. В ходе операции в Панкисском ущелье был тяжело ранен обвиняемый СГБ в связях с группировкой террористов 19-летний Темирлан Мачаликашвили, который спустя несколько дней скончался от полученных ранений в больнице. Родные и односельчане погибшего его связи с террористами категорически отрицают.