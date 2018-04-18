Холм, Новгородская область, 18 апреля, 2018, 21:27 — ИА Регнум. Родители школьников из деревни Красный Бор Холмского района Новгородской области пообещали бойкотировать День знаний, если до нового учебного года не будет отремонтирована дорога до районного центра, по которой детей возят в школу. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о проблеме сегодня, 18 апреля, сообщает областная газета «Новгородские ведомости» в публикации журналиста Алины Бериашвили «Учёба с риском для жизни».

Https://novved.ru Тот самый опасный участок дороги в Холмском районе

На состояние дороги от Холма до границы с Псковской областью, по которой жители Красного Бора и близлежащих деревень добираются в райцентр или в соседнюю область, местные жители жаловались уже во все инстанции, в том числе и губернаторам ‑ и Сергею Митину, и Андрею Никитину, но в ответах чиновников сообщается, что «ремонт вышеупомянутого участка не предусмотрен».

Ситуация обострилась в 2017 году с закрытием в Красном Бору начальной школы. С тех пор по опасной дороге в Холм ежедневно стали возить не только старшеклассников. В один из таких рейсов у школьного автобуса на ходу отвалилось колесо — по счастью, обошлось без пострадавших.

«Дети в 7 часов утра садятся в автобус, а возвращаются только около 5 часов вечера. Представляете, как они устают? А у нас 23 школьника, не так уж и мало», — цитирует газета главу Красноборского поселения Елену Чиркову.

Уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Елена Филинкова в своём ежегодном докладе, который она представила депутатам Новгородской областной думы 28 марта, также заявила о проблеме подвоза детей из сельской местности в школы из-за качества дорог.

«Проверки, проведённые уполномоченным, показали, что большинство школьных автобусных маршрутов не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения. Большая доля школьных автобусов допускаются муниципальными администрациями на маршруты, признанные несоответствующими требованиям дорожной безопасности, с указанием «соблюдать осторожность и выбирать скоростной режим, учитывая неудовлетворительное состояние автодороги», последнее представляет серьезную опасность для жизни и здоровья учащихся», — говорится в отчёте Филинковой.

Новгородский детский омбудсмен в качестве примера привела ситуацию с закрытием пунктов приёма экзаменов в Поддорском районе, где сдавали экзамен и выпускники из Холма. В результате из-за плохого качества дороги 22 учащихся из Холма вынуждены были добираться в Старую Руссу, и только в одну сторону вместо запланированных 1,5 часа на дорогу потратить почти 3 часа. При этом некоторые дети, живущие в населенных пунктах вблизи города Холм, вынуждены были вставать для сдачи экзамена в 4 часа утра. В результате участники сдачи ЕГЭ из Холмского района были поставлены в неравные условия с другими участниками сдачи ЕГЭ.

«Ремонт дороги, произведённый в конце 2017 года, улучшил, но не решил ситуацию со сдачей ЕГЭ в Холмском районе. По имеющимся у нас данным, в 2018 году министерство образования Новгородской области не планирует открытие пункта приёма экзамена в Поддорском районе», — говорится в отчёте Елены Филинковой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Новгородской области, комментируя планы по ремонту дорог в регионе, неоднократно заявляло о том, что приоритет будет отдан дорогам, вошедшим в так называемую «опорную сеть». Это 2390 км дорог, которые с наиболее интенсивным движением, их намерены привести в нормативное состояние в течение трёх лет. В целом, протяжённость дорог в Новгородской области — более 14 тыс. км, в ненормативном состоянии находятся 65% из них. На 2018 год стоит задача сократить процент ненормативных дорог до 58%.

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