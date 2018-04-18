Москва, 18 апреля, 2018, 21:21 — ИА Регнум. 18 апреля на стадионе «Открытие Арена» был разыгран матч в рамках ½ финала Кубка России 2017/18 между командами «Спартак» и «Тосно». Матч завершился со счетом 1:1 (4:5).

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 62-й минуте форвард сборной Кабо-Верде Зе Луиш открыл счет точным ударом в правый нижний угол — 1:0. Ассистом отметился Андрей Ещенко. В конце основного времени матча Вагиз Галиулин сравнял счет после передачи Ильи Жигулева — 1:1. В серии пенальти удачливее оказался «Тосно».

Статистика матча («Спартак"/"Тосно»)

Удары 24/7

Удары в створ 13/5

Владение 56%/44%

Составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Кутепов, Максимович, Ещенко, Промес, Самедов, Комбаров, Ханни, Зобнин, Пашалич, Ариано.

«Тосно»: Юрченко, Маргасов, Буйволов, Дугалич, Чернов, Жигулев, Роша, Мирзов, Галиулин, Полетанович, Погребняк.

Главный арбитр матча: Роман Галимов.

Предупреждения: Галиулин — 4, Зобнин — 36, Буйволов — 81, Роша — 108, Палиенко — 119.

Голы: Зе Луиш 62 — 1:0, Галиулин 89 — 1:1.

Серия пенальти: Адриано — 1:0, Дугалич — 1:0, Комбаров — 2:0, Галиулин — 2:1, Фернандо — 2:1, Труич — 2:2, Зе Луиш — 3:2, Жигулев — 3:3, Промес — 4:3, Буйволов — 4:4, Глушаков — 4:4, Роша — 4:5.