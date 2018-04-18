Ялта, Крым, 18 апреля, 2018, 21:02 — ИА Регнум. Сирийское правительство составило план форсированного восстановления экономики, разрушенной многолетней войной, сообщил 18 апреля в Ялте министр экономики и внешней торговли Сирии Самер аль-Халиль.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сирийский флаг

Такое заявление Самер аль-Халиль сделал в Ялте, куда делегация Сирии прибыла для участия в международном экономическом форуме.

Сирийский министр сообщил, что война в его стране завершается и перед правительством Сирии встают задачи послевоенного экономического восстановления.

«Война с терроризмом в Сирии подходит к концу. Сейчас правительством Сирийской Арабской Республики разработаны важные нормативно-правовые акты для максимально эффективного регулирования посткризисного восстановления национальной экономики», — сказал Самер аль-Халиль.

Министр экономики и внешней торговли Сирии подчеркнул, что сирийское руководство нацелено на активное участие России в экономической жизни Сирии и эти вопросы будут обсуждаться в Крыму на предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Крыму может быть создан зерновой хаб, нацеленный на поставки зерна в Сирию и средиземноморский регион.

Как сообщало ИА REGNUM, Ялтинский международный экономический форум ежегодно проводится в Крыму при поддержке администрации президента России.