Санкт-Петербург, 18 апреля, 2018, 21:35 — ИА Регнум. Почти никто из членов правительства Санкт-Петербурга в 2017 году не обеднел. Об этом свидетельствуют декларации о доходах, опубликованные в среду, 18 апреля, на сайте Смольного, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Исключением стал лишь самый обеспеченный из чиновников — руководитель администрации губернатора Петербурга, вице-губернатор Александр Говорунов получил меньше на 3 млн рублей, заработав в 2017 году лишь 13 млн 880 тыс. рублей. Доход супруги Говорунова почти не изменился — около 2 млн рублей.

В собственности Александра Говорунова изменений не произошло, на двоих с женой у них есть садовые участки общей площадью более 1,1 га, четыре квартиры, одна из которых (264 кв. м) — в пользовании у вице-губернатора. Семья пользуется двумя парковочными местами, в собственности у Говорунова автомобиль Audi Q7.

На втором месте по уровню доходов за прошлый год снова очутился вице-губернатор Олег Марков, заработавший более 9 млн рублей, а также семейство вице-губернатора Константина Серова: сам он получил лишь 2,6 млн рублей, но его супруга — более 7,1 млн рублей.

У Олега Маркова есть три жилых дома и гараж, а также 6,6 га земли. В гараже у него три автомобиля, включая пикап Mitsubishi L200, мотоцикл, три лодки, автофургон и четыре автомобильных прицепа. Здесь он опередил Серовых — у них на двоих 1,5 га земли, два жилых дома, дача и три квартиры, а также всего один автомобиль BMW X6.

На третьем месте снова вице-губернатор Владимир Кириллов, с доходом 4 млн рублей у него и около 900 тыс. рублей — у супруги. Кириллов — успешный землевладелец, у него садовые участки общей площадью почти 12 га, три дома, нежилое здание и парковочные места, а также доля в квартире пплощадью 230 кв. метров.

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Вице-губернатор Игорь Албин заработал в 2017 году 2,7 млн рублей. Ему все еще принадлежат полквартиры площадью 104 кв. м, два земельных участка под ИЖС общей площадью 4,2 га, автомобили Buick Special Straight, Porsche Cayenne, мотоцикл Harley-Davidson, а также мотовездеход Polaris rzr800.

Вице-губернатор Анна Митянина задекларировала за прошлый год 3,1 млн рублей, что на полмиллиона больше, чем в 2016 году. Она владеет землей под ИЖС в 3 га, участком в 2 га под сельское хозяйство, домом, двумя квартирами. У нее нет машины, но зато она есть у ее мужа — супруг Митяниной, с годовым доходом в 1,5 млн рублей, сумел приобрести Lexus LX570, который сейчас оценивают в 6,5−7 млн рублей, а также катер «Гризли» с мотором Yamaha. Впрочем, он избавился от другой машины — внедорожника Grand Cherokee и моторной лодки «Зеленец».

Вице-губернатор Николай Бондаренко тоже потерял по сравнению с доходом 2016 года — заработал на 1,5 млн меньше, получив около 3 млн рублей. Супруга заработала около 1,7 млн рублей. В собственности чиновника — 67,7-метровая квартира и 1200-метровый участок под ИЖС. Еще одна квартира (67,9 кв. м) в собственности у супруги. Николаю Бондаренко принадлежит Mercedes-Benz GLE-300.

Новый член правительства Петербурга, вице-губернатор Михаил Кучерявый, которому поручено курировать арктическое направление работы и экологию, заработал более 3,7 млн рублей. В прошлом году он работал в правительстве Ленобласти. Супруга Кучерявого получила за год около 200 тыс. рублей. В собственности у вице-губернатора — квартира и гараж-бокс. В пользовании — квартира, жилой дом, баня с террасой, земельный участок, сарай, гараж и летняя кухня. Квартира, жилой дом и земельный участок — в собственности у жены. В гараже чиновника — автомобиль Lexus RX-350.

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