Ярославль, 18 апреля, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Таких многочисленных протестных акций в Ярославле не было с 2013 года — с момента ареста мэра Евгения Урлашова. Еще не было шести вечера, а у Знаменской башни стояло несколько сотен человек, люди шли на площадь с разных сторон. Сотрудники полиции пытаются предупредить организатора Александра Воробьева о том, что митинг не санкционирован, но тот непреклонен. Впрочем, силовой вариант, видимо, не рассматривался: на площади не было видно ни автозаков, ни спецподразделений.

Митинг в Ярославле

Люди собрались самые разные: и завсегдатаи коммунистических митингов, и протестная молодежь, и люди средних лет, многие были с детьми. Молодая женщина в платочке с спящим полуторагодовалым ребенком на руках сказала, что узнала об акции из соцсети.

У нас группа «ВКонтакте», посвященная раздельному сбору мусора, меня очень волнует тема экологии. Как можно было не участвовать? То, что собираются сделать, это неправильно», — говорит участница митинга.

Молодой человек с длинными волосами и плакатом «Мы хотим дышать» не понимает, как можно складировать московский мусор в Ярославле.

Это какой-то абсурд. Везти мусор за 300 километров. Наверное, одной солярки на десять тысяч за рейс уходит. Думаю, должны были построить заводы по переработке мусора, но деньги украли, и вот теперь хоть так пытаются это скрыть. Почему я пришел? Я год прожил в Москве, там ужасная экология, вернулся. И теперь у нас хотят сделать то же самое. Не хочу оставаться в стороне», — делится мыслями участник митинга.

Ораторы выступают на небольшой трибуне под башней, люди заполнили плотно примерно четверть площадки перед башней и рассредоточились в круге диаметром около 200 метров. В центре круга играет музыка и танцует молодежь — проходит акция «Скажи мусору нет», ставшая официальным поводом несогласования антимусорного митинга. Музыка акции глушит мегафон ораторов. Однако участники митинга быстро пресекают официальное мероприятие — несколько пенсионерок заставляют прекратить пляски. Возникает небольшая потасовка — полицейские пытаются защитить «сборщиков макулатуры», но тщетно.

Я им говорю: вы что делаете? Вы полицейские или полицаи — драться с пенсионерами? Что это такое? Проводили свою акцию — проводите до митинга. Тут люди пришли поговорить по важному вопросу», — рассказывает одна из пенсионерок.

В итоге музыку выключают, а танцевавшие расходятся. Их место занимают митингующие. Сотрудники мэрии вытирают со лба пот. Пришлось понервничать.

Что сделаешь, если бабушки с красными глазами напирают? Мы ведь все понимаем, надо договариваться. Но что поделать?» — делится один из организаторов официальной акции.

Митинг снимают журналисты, в основном сетевых изданий, телевидение и сотрудники полиции. Но никто из митингующих не прячет лица.

Я живу в четырех километрах от полигона «Скоково» и понимаю, что это такое. Я и мои друзья следят за ситуацией, здесь много знакомых. Не боюсь ли я? Чего — увольнения? Я была в «Норд Осте», чего мне после этого боятся? Это наш город, и мы в нем хозяева», — говорит участница митинга.

Со сцены доносится жесткая критика власти, и прежде всего губернатора Дмитрия Миронова, объявившего о планах по размещению московского мусора в Ярославле. Вспоминают и компанию «Хартия» Игоря Чайки, которая теперь занимается мусорным бизнесом в Ярославле. На митинге видны бывшие и действующие депутаты «Единой России».

Не надо про меня писать, а то меня уже, наверно, вычеркивают из всех списков. А так я, конечно, против московского мусора. Хорошо, что народ пришел», — говорит один из единороссов.

На сцене из официальных политических сил только «Яблоко» и КПРФ. Однако большинство митингующих явно не принадлежат ни к какой партии.

Я работаю барменом. Вот у меня друг в либертарианской партии, но тут дело не в партиях, дело в том, что мы хотим здесь жить, пить нормальную воду и дышать нормальным воздухом», — говорит девушка с дредами на голове.

Параллельно идет сбор подписей под обращением к властям.

А я могу поставить подпись? Я ведь уже подписала электронную петицию», — переживает женщина.

Электронное обращение в интернете собрало уже более 30 тысяч подписей. Со сцены между тем говорят об экологической опасности, о необходимости совместных действий, о том, что нужно продолжать слежку за московскими мусоровозами и жестче заявлять свою позицию. О том, что борьбу придется продолжать.

Пришло две тысячи человек. Может, полторы», — убеждает один из бывших депутатов муниципалитета Ярославля.

Нет, 700−800», — говорит стоящий рядом журналист.

Сосчитать сложно — люди постоянно приходят и уходят. В итоге сходятся на мнении, что людей не менее тысячи. Слова от ручного мегафона слышны в радиусе 20−30 метров, а люди занимают площадь в десять раз больше. Большинство не слышат, что говорят выступающие. Но это никому не мешает: кто-то общается, кто-то просто стоит, с плакатом или без. Видно, что людям нравится, несмотря на мелкий дождь.

Нужно достучаться до Терешковой. Но как к ней попасть, как пробиться? Наверно, только ее слово может как-то повлиять», — говорит молодая участница митинга.

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова — депутат Госдумы России от Ярославской области. Другие сомневаются, что и она что-то может изменить — Терешкова не раз высказывалась в поддержку действующего губернатора.

Можно ли что-то сделать? Услышит ли власть?» — спрашивают люди друг друга. Большинство настроены скептично. Но готовы выражать свою позицию, в том числе публично.

Митинг длился около полутора часов, но и после того, как мегафон замолчал, многие не расходились. Словно ждали чего-то. Может, что выйдет кто-то из официальных лиц и что-то скажет? Но никто ни к кому не вышел.