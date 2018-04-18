Ленинградская область, 18 апреля, 2018, 21:43 — ИА Регнум. Ленинградская область и Республика Карелия объединяют усилия в работе над сохранением традиций вепсов. Во вторник, 17 апреля, в селе Винницы Подпорожского района Ленинградской области представители властей двух регионов, ученые и общественные деятели обсудили проблемы сохранения вепсской культуры, сложности законодательства и совместные проекты.

Анна Горохова ИА REGNUM Куклы-обереги

Напомним, вепсы — коренной малочисленный народ Российской Федерации. В Карелии проживают 60% вепсов от общего числа по России — 3423 человека, согласно Всероссийской переписи 2010 года. На территории Ленинградской области проживают 1380 представителей вепсского народа, здесь же находится и столица вепсского мира — село Винницы, в котором состоялась рабочая встреча представителей двух субъектов.

Рабочее совещание стало одним из системных мероприятий в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Карелия и правительством Ленинградской области.

Анна Горохова ИА REGNUM Сотрудник Вепсского центра фольклора Ольга Спиркова проводит экскурсию по экспозиции предметов вепсского быта

Члены карельской делегации ознакомились с проектами, которые правительство Ленинградской области реализует вместе с представителями коренных малочисленных народов региона.

«Для Карелии такие встречи чрезвычайно важны, — считает Андрей Манин, первый заместитель министра национальной и региональной политики Республики Карелия. — Мы очень заинтересованы в изучении опыта Ленинградской области и готовы продолжать и развивать наше сотрудничество».

Основные направления работы Ленинградской области озвучила Лира Бурак, председатель областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

«В регионе действует программа по поддержке коренных малочисленных народов, объем ее финансирования в 2018 году составит около 15 млн рублей. Сумма очень значимая, и мы стараемся тратить деньги с умом, обязательно прислушиваясь к мнению представителей коренных малочисленных народов при планировании мероприятий, — рассказала карельским коллегам Лира Бурак. — Мы считаем необходимым поддерживать народные традиции, такие как этнокультурные праздники, ремесла. Ведется серьезная издательская работа, при поддержке комитета выпускаются учебные языковые пособия и справочники о культуре и истории коренных народов нашего региона».

В 2018 году комитет впервые получил субсидию на социально-экономическую поддержку и развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В рамках софинансирования федерального, областного и муниципального бюджетов выделено 1 млн 140 тысяч рублей. На какие цели потратить средства, власти решили после разговора с представителями коренных малочисленных народов. На эти деньги будет проведен ремонт системы энергоснабжения сельского клуба в деревне Вонозеро и участков дорог в городе Вознесенье и Винницком сельском поселении.

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Анна Горохова ИА REGNUM Рабочее совещание представителей Ленинградской области и Республики Карелия

Бюджетную обеспеченность мест традиционного проживания коренных народов в Ленобласти высоко оценила Наталья Силакова, глава Рыборецкого вепсского сельского поселения Прионежского района Республики Карелия:

«Дефицитный бюджет нашего поселения не позволяет создать базовые условия: открыть магазины, отремонтировать дороги. На примере Ленинградской области мы видим, что власти способны оказать помощь коренным народам в сохранении своих родных мест, и за это выражаем благодарность».

Результаты совместной работы правительства Ленинградской области и хранителей вепсских традиций гости из Карелии смогли увидеть лично. Участники совещания посетили Винницкий детский сад №2, для воспитанников которого сотрудники Вепсского центра фольклора проводят первые уроки вепсского языка.

«Детская программа основана на материале учебно-наглядного пособия для детей дошкольного и младшего возраста и их родителей, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудница центра Анна Трифанова. — Дети учат вепсский счет, основные слова, песенки и потешки, умеют здороваться на вепсском и говорить спасибо».

Вепсский язык в Ленинградской области стремятся изучать и взрослые. При поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям в районах традиционного проживания малого народа организованы языковые курсы.

Кандидат исторических наук, член правления «Общества вепсской культуры» Республики Карелия Зинаида Строгальщикова назвала занятия в детских садах и курсы для взрослых важным вкладом в возрождение языка, но обратила внимание на отсутствие важного звена — уроков вепсского как части образовательной программы в школах Ленинградской области.

«Включить языки коренных народов России в школьную программу очень сложно. Существуют очень жесткие требования к учебникам, необходимо их занесение в регистр. Вепсы — единственный народ, помимо ненцев, у которого есть одобренные учебные языковые пособия. И эту базу нужно обязательно использовать», — считает Зинаида Строгальщикова.

В Карелии вепсский язык преподают в четырех школах, выпускники даже сдают его в рамках Единого государственного экзамена. В Ленинградской области язык преподается на факультативной основе. В Винницкой сельской школе курсы открыты с 2014 года, всего вепсский язык в Винницах изучают около 60 человек. Учитель вепсского Гуля Поливанова рассказала об успешной практике семейного изучения языка:

«Когда при поддержке комитета мы запустили курсы вепсского языка, первая группа учеников состояла не только из школьников, но и их родителей. Такой формат семейного клуба приносит много пользы каждому ученику, поскольку изучение языка и живое общение продолжается после окончания урока».

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Важнейшей частью образования является культура, добавила Гуля Поливанова, подчеркнув значимость сохранения этнокультурных праздников коренных малочисленных народов. Для вепсов главным праздником исконно является «Древо жизни», и эта традиция бережно хранится и развивается в Ленинградской области. Потомки вепсов со всей России приезжают в июне в село Винницы, называя этот праздник своим вторым Новым Годом.

В 2018 году фестиваль «Древо жизни» пройдет в Винницах в 32-й раз и будет посвящен искусству вепсских сказок. Надежда Ковальская, заведующая винницким «Вепсским центром фольклора», рассказала, что гостей праздника ждет погружение в народные сюжеты и близкое знакомство с душой вепсского народа. Неизменной частью «Древа жизни» останется широкая ярмарка народных мастеров, вепсские угощения, мастер-классы, песни и пляски.

Анна Горохова ИА REGNUM Строящееся здание Вепсского центра фольклора

Председатель комитета по местному самоуправлению Ленобласти Лира Бурак выразила надежду, что в рамках предстоящего праздника состоится открытие нового здания Вепсского центра фольклора — проект, реализуемый за счет средств областного бюджета. Сейчас строительство идет полным ходом: сотрудники центра показали участникам совещания будущие ткацкие мастерские, классы для занятий с детьми, кухню для обучения секретам вепсской кухни. Представители карельской делегации назвали будущий центр местом притяжения культуры малочисленного народа и обещали присутствовать на торжественной церемонии открытия.