Ереван, 18 апреля, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саргсян сегодня, 18 апреля, подписал указ о назначении Карена Карапетяна первым вице-премьером. Двумя другими указами президента Ваче Габриелян и Армен Геворкян назначены вице-премьерами.

president.am Слева направо: Армен Геворкян, Армен Саргсян, Карен Карапетян и Ваче Габриелян

Свои должности в новом правительстве сохранили исполняющий обязанности министра обороны Виген Сарсгян, а также исполняющий обязанности министра иностранных дел Эдвард Налбандян.

Карен Карапетян занимал должность премьер-министра с сентября 2016 года. 17 апреля экс-президент Армении Серж Саргсян был избран парламентом на пост премьер-министра.

На фоне формирования нового правительства в Армении продолжаются многотысячные протесты против, как говорят митингующие, узурпации власти Сержем Саргсяном, который находится у власти с апреля 2008 года.