Ростов-на-Дону, 23 апреля, 2018, 04:15 — ИА Регнум. Мнение местных жителей и ученых не принимается во внимание, и Дону грозит экологическая катастрофа. О позиции научного сообщества по данному вопросу пишет корреспондент ИА REGNUM Илья Романов.

Багаевский гидроузел

Подрядчик строительства Багаевского гидроузла определен, и это при том, что губернатор Ростовской области Василий Голубев недавно поручил провести подробную экспертизу проекта, изучить все риски и исключить возможные негативные последствия при проектировании. Но никаких экспертных заключений общественности не представлено — кроме одного вскользь приведенного мнения об условиях, в которых Багаевский узел может быть опасен.

Вместе с тем, по хорошо известному мнению ученых, проект повредит реке Дон и грозит экологической катастрофой. По словам главы Российской академии наук Александра Сергеева, строительство гидроузла бесполезно в условиях маловодности Дона, в то время как его проект и пытаются оправдать, прикрываясь маловодностью. Огромный урон нанесет узел и рыболовному комплексу — в районе 5 млрд рублей по прогнозу главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

«Что будет с предприятиями и теми людьми, которые на них работают? Что будет с невосполнимым биоресурсом? Нужно подумать не только о наполнении регионального бюджета, но и социальной значимости реки Дон. Можно было бы провести референдум на территории Ростовской области, так как объект затронет всех жителей Донского региона», — указал руководитель Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства Игорь Рулёв.

Более того, ранее Владимир Путин сообщил, что поручит правительству направить инспекцию в регион и изучить вопрос. Так что же — поручения не было или результаты проверки не разглашаются?

Читайте подробности: Багаевский гидроузел: экологическая катастрофа на реке Дон неизбежна?

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