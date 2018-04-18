Брюссель, 18 апреля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Правительства Евросоюза согласовали введение санкций против Ирана, 18 апреля передает агентство Reuters.

Иран

По сообщению источников журналистов в дипломатическом корпусе, Германии, Франции и Великобритании удалось «сломить сопротивление» ряда членов ЕС, не готовых к санкциям против Ирана.

«Это не готовая сделка, но несколько государств отказались от своего сопротивления», — заявил журналистам один из дипломатов.

В качестве государств-диссидентов, отказавшихся от борьбы против санкций, дипломат назвал Испанию, Австрию и Швецию.

Однако и Лондон, Париж и Берлин пошли им навстречу — после встреч в Вашингтоне, Люксембурге и Брюсселе они согласились на «консенсусный подход» по вопросу санкций против Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, о готовящихся санкциях ЕС против Ирана в марте заявили дипломаты Германии, Франции и Великобритании.

Санкции против иранских чиновников, политиков и военных предлагается принять во исполнение ультиматума президента США Дональда Трампа — ожидается, что президент США в качестве ответного жеста будет готов сохранить ядерное соглашение 2015 года с Ираном.

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