Вашингтон, 18 апреля, 2018, 19:54 — ИА Регнум. Помощник государственного секретаря США Уэсс Митчелл заявил, что американские власти не стремятся к конфронтации с Российской Федерацией на территории Сирийской Арабской Республики, но при необходимости Вашингтон всегда готов применить силу. Такое заявление Митчелл сделал сегодня, 18 апреля, выступая в комитете палаты представителей конгресса США.

Здание Конгресса США

«Мы поддерживали каналы по предотвращению инцидентов, чтобы избежать столкновений во всё более перегруженном и сложном боевом пространстве. Эти усилия помогают свести к минимуму риск просчёта, непонимания или случайного столкновения», — сказал Митчелл.

Он отметил, что США якобы не ищут конфронтации с Россией, однако «готовы применить необходимую и пропорциональную силу для защиты».

Заявление Митчелла выглядит странным на фоне того, что Россия в официальных американских документах, посвященных стратегии национальной безопасности, названа противником США.