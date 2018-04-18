Ярославль, 18 апреля, 2018, 19:53 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области с помощью своего телеканала пытается представить тысячный митинг против ввоза в регион московского мусора официальной акцией «по сбору макулатуры». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эти люди, по версии правительственного телеканала, пришли сдать макулатуру и потанцевать

В Ярославле завершился митинг против московского мусора. По оценкам присутствовавших у Знаменской башни, туда пришли около тысячи человек. На митинге звучали предложения отправить в отставку губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, если он не обратит внимание на проблему и московские мусоровозы продолжат разгружаться на полигоне в «Скоково».

Против складирования мусора у себя под окнами выступили и жители «Норских резиденций». Выступавшие заявляли о намерениях строить «мусорные баррикады» на Советской площади у здания областного правительства. Ярославцы показали, что они готовы на более серьезные меры, если власти их не услышат. В итоге был создан комитет ярославской обороны.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, в это же время на площади проходило официальное мероприятие мэрии города Ярославля «Убери свой город!». Как и ожидалось, его малочисленные участники с помощью звуковой аппаратуры пытались заглушить выступавших на несанкционированном митинге, но в итоге под напором ярославцев были вынуждены отключить технику.

Конечно, предполагалось, что официальные СМИ, подконтрольные региональному правительству, попытаются не заметить митинг. Но телеканал «Первый Ярославский» пошел дальше: он записал всю тысячу митингующих против московского мусора в участники нейтральной акции мэрии по сбору макулатуры.

«В центре Ярославля на площади Волкова проходит крупная экологическая акция «Убери свой город». Мероприятие решает сразу две проблемы, связанной с экологией города. Во-первых, это, несомненно, решение мусорного вопроса — бумага отправится на переработку, а не будет лежать мертвым грузом на полигонах. Во-вторых, это улучшение экологии города за счет новых зеленых насаждений. С пяти вечера у Знаменской башни идет концерт, в шесть начался молодежный флешмоб. В акции приняли участие около тысячи неравнодушных жителей Ярославля», — такой текст сюжета выложен на сайте телеканала.

Что же, в этом есть только один плюс: официальное СМИ не отрицает, что на митинг пришло около тысячи ярославцев.