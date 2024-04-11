Лондон, 18 апреля, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Стоимость североморской нефтяной смеси марки Brent превысила $73 за баррель, свидетельствуют данные торгов 18 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures нефть Brent росла на 2,51% — до $73,38 за баррель.

В последний раз цена на нефть Brent превышала $73 за баррель в ноябре 2014 года.

Ранее сегодня стоимость барреля нефти WTI — также впервые с конца 2014 года — превысила отметку в $68.

Из опубликованного сегодня обзора министерства энергетики США стало известно, что запасы нефти в Соединённых Штата на минувшей неделе сократились на 1,07 млн баррелей, бензина — на 2,97 млн, дистиллятов — на 3,1 млн, что оказалось хуже ожиданий аналитиков.