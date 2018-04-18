Анкара, 18 апреля, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Подготовка к досрочным президентским и парламентским выборам завершена, заявил глава высшего избирательного совета (ВИС) Турции Сади Гювен, 18 апреля сообщает Reuters.

Турецкий флаг

По словам Гювена, в настоящий момент ВИС Турции ожидает одобрения парламента. Глава ВИС добавил, что в ближайшие дни совет определит, какие партии смогут принять участие в выборах.

Напомним, досрочные турецкие выборы намечены на 24 июня 2018 года. В среду, 18 апреля, правящая Партия справедливости и развития (ПСР) и оппозиционная националистическая Партия национального движения (ПНД) представят в парламент предложение о проведении досрочных выборов.

Лидер оппозиционной ПНД Девлет Бахчели заявил, что Анкара не может позволить себе ждать очередных выборов, запланированных на 3 ноября 2019 года, поскольку президентская система правления пока не устоялась, поэтому выборы нужно провести как можно быстрее.

Ранее ожидалось, что положения конституционной реформы, предусматривающей расширение полномочий президента, вступят в силу после проведения очередных выборов в 2019 году.