Пекин, 18 апреля, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Крупнейший китайский банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и коммерческий банк Узбекистана «Асака» подписали рамочное соглашение о финансовом сотрудничестве, сообщает 18 апреля «Газета.uz».

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Документ подписан с целью привлечения заемных средств ICBC для финансирования малого и среднего бизнеса сроком до восьми лет без наличия государственной гарантии. Соглашение предусматривает закупку на средства кредита китайского оборудования и услуг.

Соглашение было подписано 17 апреля в Пекине в рамках визита деловых кругов Узбекистана во главе с председателем правления банка «Асака». Во время встречи стороны также договорились о совместных действиях для привлечения китайских инвестиций в Узбекистан.

Отметим, ICBC является крупнейшим в Китае коммерческим банком. Ежегодная сумма инвестиций в зарубежные проекты составляет около $30 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил с государственным визитом Пекин. В рамках визита между холдинговой компанией «Узбекнефтегаз» и Государственным банком развития Китая было подписано соглашение на общую сумму $1,2 млрд.

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