Вашингтон, 18 апреля, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Военный контингент США действует в Сирии не для смены власти в этой стране, а для победы над группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 18 апреля в американском конгрессе и. о. помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Саттерфилд.

The U.S. Army Сухопутные войска США

Такое заявление он сделал в ходе своего выступления в комитете по международным делам палаты представителей конгресса США.

По его словам, целью пребывания американских военных в Сирии является победа над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

При этом Саттерфилд заявил, что президент Сирии Башар Асад, главнокомандующий армией, уже несколько лет воюющей против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), гораздо хуже бывшего иракского лидера Саддама Хусейна, повешенного после инсценировки суда, организованной американскими оккупационными властями Ирака.

Чиновник американского госдепа не вспомнил тот факт, что военный контингент США находится на территории Сирии абсолютно незаконно, без разрешения сирийского правительства и без мандата ООН.

Напомним, МИД Сирии неоднократно призывал международное сообщество обратить внимание на факт американского военного вторжения на территорию суверенного сирийского государства, являющегося членом ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в конгрессе США глава комитета по иностранным делам в конгрессе США Эд Ройс заявил о возможности нового удара по Сирии, охарактеризовав недавний ракетный удар США по Сирийской Арабской Республике «законным и оправданным» ответом на «варварскую химическую атаку», сам факт которой до сих пор не подтвержден.