Сан-Хуан, Пуэрто-Рико, 18 апреля, 2018, 19:45 — ИА Регнум. В Пуэрто-Рико произошел очередной «блэкаут» — на этот раз электричество пропало на всей территории острова, 18 апреля передает агентство Reuters.

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По сообщению правительства, для восстановления электроснабжения энергетикам Пуэрто-Рико понадобится от 24 до 36 часов. Причина «блэкаута» пока не установлена.

По предварительным оценкам, отключение электроэнергии затронуло более 3 млн человек и является самым масштабным после урагана «Мария», который разрушил электросети острова в сентябре 2017 года.

Как передавало ИА REGNUM, предыдущее крупное отключение электричества в Пуэрто-Рико произошло 12 — 13 апреля.

В результате обрыва на магистральной ЛЭП 12 апреля электричества лишилась столица острова, Сан=Хуан. Без света остались 870 тыс. человек.