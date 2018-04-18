Киев, 18 апреля, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Министерство экономического развития и торговли Украины и министерство финансов Украины прогнозируют, что курс гривны в 2019 году составит 30,5 грн. за доллар. Об этом говорится в поданном 18 апреля на рассмотрение кабинета министров проекте «Основные направления бюджетной политики». При этом рост валового внутреннего продукта Украины ожидается на уровне 3,6%.

Иван Шилов REGNUM Гривна

В свою очередь руководитель департамента по вопросам гуманитарной политики администрации президента Юрий Рубан считает, Украина была вынуждена обвалить курс гривны по отношению к доллару, чтобы поддержать экспортеров (металлургов и сельское хозяйство).

«Индекс Биг-Мака показывает, что украинская валюта гривна является одной из недооцененных валют в мире. Но есть спрос и предложение на деньги, что зависит от баланса импорта и экспорта. По разным причинам, у нас экономика ориентирована на экспорт. Если мы сохраняем дорогую гривну, при условии, что мы экспортируем менее половины своего ВВП, это очень плохо. Мы можем иметь гривну, которая будет приравниваться к доллару, но тогда у нас не будет ни рабочих мест, ни платежеспособного населения… Экспортеры (металлургия и сельское хозяйство) тоже заинтересованы в том, чтобы гривна была дешевле… Сейчас гривна не девальвирует, а, наоборот, укрепляется… Сейчас гривна подорожала до 26 грн. за доллар… Дорогая гривна работает как пылесос и стимулирует импорт в нашу страну», — пояснил Рубан 18 апреля в эфире «112 Украина».

Кроме того, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Сергей Левочкин считает, что Украина нуждается в профессиональном управлении экономикой. Он напомнил, что в 2013 году за один доллар давали лишь 8 грн.

«В 2019-м кабмин прогнозирует доллар выше 30 гривен. С 8 до 30 за доллар — итог пятилетки этой власти. Украине нужно профессиональное управление экономикой и эффективная борьба с бедностью», — пишет Левочкин в Твиттере.

Напомним, кабинет министров Украины спрогнозировал среднегодовой курс гривны на ближайшие три года. В 2021 году курс гривны к доллару составит 31,8 гривны. Об этом говорится в проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019—2021 годы. В 2019 году обменный курс гривны к доллару США в среднем за период составит 30,5 гривны за доллар. В 2020 — 31,4 гривны за доллар. В 2021 — 31,8 гривны за доллар.