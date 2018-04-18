Киев, 18 апреля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Руководство Украины приняло решение распустить раду и провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Об этом 18 апреля сообщает журналист Дмитрий Гордон, ссылаясь на информацию своих источников.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Он также прогнозирует, что в ближайшие месяцы своей должности лишится действующий премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в середине сентября», — отметил Гордон на своей странице в Facebook.

Он также сообщает, что в ближайшее время произойдет полный разрыв отношений президента Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым.

Кроме того, депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул потребовал незамедлительного отчета и отставки правительства Гройсмана.

«Уже два года правительство не отчитывается, нарушая законодательство. Вчера стало известно, что они опять переносят отчет, который должен был быть на этой неделе, на июнь. Функционал Гройсмана и его кабмина можно описать двумя терминами: пиар и освоение, точнее — присвоение средств. А способ действия — одной характеристикой: цинизмом. Мы требуем отчета правительства Гройсмана и его отставки», — сказал Вилкул 17 апреля, выступая с трибуны рады.

Он напомнил, что на прошлой неделе Гройсман заявил: «Как я могу бояться отставки? Неужели для отставки есть причины?».

«Неужели власть реально не видит причин?!» — подчеркнул Вилкул. «Как измерить эффективность работы кабинета министров? Прежде всего, экономическим положением государства, уровнем благополучия и безопасности граждан. Очевидно, что глава правительства считает, что с этим всё в порядке. Однако на самом деле в Украине продолжают падать основные показатели экономики», — сказал он.

При этом среди провалов правительства Вилкул отметил полный развал промышленности, в частности передовых ее отраслей, таких как авиастроение и ракетно-космическая отрасль.

Напомним, нынешний состав рады избран в октябре 2014 года. Очередные выборы президента Украины и выборы в Верховную раду должны состояться в 2019 году. Как сообщалось, в марте 2017 года президент Порошенко заявил, что в досрочных парламентских выборах на Украине заинтересована Российская Федерация. «Никаких досрочных парламентских выборов… я им не подарю», — заверил Порошенко.