Железнодорожный, Московская область, 18 апреля, 2018, 19:05 — ИА Регнум. Железнодородный суд Московской области отказал в отсрочке приговора Ольге Алисовой, которая ранее была приговорена к трём годам колонии-поселения по делу о гибели в Балашихе шестилетнего мальчика, которого она сбила, находясь за рулем автомобиля. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает телеканал RT.

Суд

«Суд отказался удовлетворить ходатайство Ольги Алисовой», — заявил председатель суда.

Напомним, Алисова обратилась в суд с просьбой оставить её на свободе до достижения 14-летнего возраста её дочерью, который сейчас 10 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля 2017 года, управляя своим автомобилем, Алисова сбила шестилетнего мальчика в жилой зоне в Балашихе и протащила его несколько метров.

Резонанс этому делу придал тот факт, что Алисова сразу после ДТП заявила, что сбитый ею ребенок был пьян. Затем судмедэксперт Михаил Клейменовдал заключение, что в крови ребенка на момент ДТП было якобы 2,7 промилле алкоголя.

Всё это вызвало много вопросов, так как при таком содержании алкоголя в крови шестилетний ребенок должен был быть в коме.

В результате было проведено тщательное расследование, которое установило, что Клейменов произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения.