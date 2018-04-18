Хараре, 18 апреля, 2018, 19:06 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что «откроет экономику» африканской страны для иностранных инвестиций, 18 апреля передает агентство Reuters.

Voice of America Эммерсон Мнангагва

В ходе своего обращения в честь Дня независимости Зимбабве, Мнангагва заявил, что правительство готовит законопроект, который упростит процедуры инвестиций, сократит бюрократические препоны для бизнеса и создаст единую систему регистрации инвесторов.

«Билль об инвестировании и упрощении деловой практики, который обеспечит юридическую основу для открытия экономики Зимбабве, проходит надлежащие правовые процедуры», — пояснил Мнангагва.

Напомним, Мнангагва пришел к власти в Зимбабве после переворота военных в ноябре 2017 года, в результате которого был свергнут многолетний лидер африканской страны Роберт Мугабе.

Правление Мугабе, начавшееся с момента обретения независимости в 1980 году, в последние годы было омрачено катастрофическим спадом экономики и гиперинфляцией из-за «волюнтаристских» и «протекционистских» шагов правительства — в частности, экспроприаций земли у белых фермеров и ограничении доступа иностранного капитала.

После прихода к власти Мнангагва объявил, что считает своей главной задачей экономические реформы и борьбу с коррупцией в Зимбабве.