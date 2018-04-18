Ярославль, 18 апреля, 2018, 18:57 — ИА Регнум. В Ярославле участники митинга против ввоза в регион мусора из Москвы пришли с креативными плакатами, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Досталось от жителей и губернатору Миронову, который и озвучил просьбу москвичей «помочь» и разместить мусор в Ярославском районе.

Властям советуют принюхаться

На одном из плакатов написано: «Власть! Пора принюхаться!». Кто-то из участников изготовил значок: «Я голосовал за Дмитрия Миронова. Мне стыдно».

Митинг в Ярославле

Властям советуют принюхаться

Золотое Кольцо или мусорное?

Досталось и губернатору

Принимать соседский мусор ярославцы не хотят

Сейчас выступают все желающие ярославцы. Один из них предложил приносить пакеты с мусором к правительству Ярославской области.