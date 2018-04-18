Красногорск, 18 апреля, 2018, 19:34 — ИА Регнум. В Московской области с начала 2018 года с физических лиц, подавших декларацию 3-НДФЛ, собрали около 1 млрд рублей. Об этом заявила начальник отдела налогов физических лиц ФНС Московской области Елена Глазунова, сообщило «Радио 1». По её словам, данная цифра актуальна на 12 апреля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«По результатам представленных деклараций на сегодняшний день мы имеем к уплате в бюджет порядка 1 млрд рублей. На 12 апреля мы получили порядка 270 тыс. деклараций», — подчеркнула Глазунова.

Напомним, декларация 3-НДФЛ — это налоговое удержание с граждан, получивших прибыль с продажи или аренды недвижимости, наследства, выигрыш в лотерею или любую другую прибыль, которая не облагалась налогом сразу. В основном такую декларацию заполняют люди, которые занимаются частной практикой, — индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 3 тысячам жителей Подмосковья вернули переплаченный НДФЛ, удержанный с единовременной социальной помощи в 2017 году. Общая сумма возвращённых денежных средств составила 5 млн рублей. По состоянию на февраль 2018 года остались невыплаченными 1,02 млн рублей, которые должны получить более 600 человек.

Добавим, в октябре 2017 года президент РФВладимир Путинподписал указ, предусматривающий расширение применения налоговой льготы по НДФЛ для социальных выплат. От НДФЛ освободили адресную социальную помощь, оказываемую всем налогоплательщикам, отнесённым к категории имеющих право на получение помощи. Ранее от налога освобождались адресные единовременные выплаты, предназначенные для граждан, относящихся к категории малоимущих и социально незащищённых.

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