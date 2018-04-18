Санкт-Петербург, 18 апреля, 2018, 18:59 — ИА Регнум. ООО «Главстрой-СПб» миллиардера Олега Дерипаски подала апелляцию на решение суда, санкционирующее ее выселение ее из Апраксина двора в центре Петербурга, где компания намеревалась провести реновацию за 40 млрд рублей. Об апелляционной жалобе и продолжении работы в Апраксином дворе ИА REGNUM сообщили 18 апреля в пресс-службе компании.

Gov.spb.ru Апраксин двор

Решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти после рассмотрения иска городского комитета имущественных отношений. КИО намеревается взыскать 1,6 млн рублей пени с «Главстроя-СПб», расторгнуть договор и заставить ответчика покинуть 12 зданий в историческом центре на Садовой улице.

«На сегодняшний день указанное решение не вступило в законную силу. ООО «Главстрой-СПб» полагает преждевременным делать какие-либо выводы до завершения судебного процесса. Мы уверены, что решение суда будет законным и обоснованным. Отметим также, что в настоящее время ни один инвестиционный договор между ООО «Главстрой-СПб» и КИО не расторгнут», — сообщили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что в корпусах 11, 12, 50 и 51 Апраксина двора все еще идут работы, обусловленные контрактом.

«Помимо инвестиционных договоров, ООО «Главстрой-СПб» имеет в Апраксином дворе имущество в собственности на 2 300 кв. метров», — напомнили в компании.

Апраксин двор является одним из крупнейших исторических торговых центров города, памятником регионального значения. Он назван по фамилии первого владельца земли под ним — графа Федора Апраксина. Комплекс ограничен Садовой улицей, улицей Ломоносова, набережной реки Фонтанки и Апраксиным переулком, включает в себя 60 отдельно стоящих корпусов общей площадью около 180 тыс. кв. метров.

Первоначальный проект реновации в 2008 году предполагал снос значительной части корпусов и размещение там отелей, на что рассчитывало ООО «Главстрой-СПб», пока историко-культурная экспертиза не запретила демонтаж. Тогда около 40% помещений принадлежали частным собственникам, и Смольный предполагал переселить их на другие площадки.

Апраксин двор пришел в запустение еще в 2011 году, городское правительство оправдывалось тем, что у него недостаточно рычагов, чтобы влиять на инвестора. Около двух лет назад вице-губернатор Петербурга Игорь Дивинский, впоследствии избравшийся в Госдуму от «Единой России», заявил, что Смольный готов по суду выселить компанию Олега Дерипаски из Апраксина двора.

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Однако лишь в октябре 2017 года Совет по сохранению культурного наследия одобрил новый проект реконструкции. Предполагается, что фасады приведут в порядок, расчистят от поздних элементов, восстановят объемно-пространственную структуру архитектурного памятника.