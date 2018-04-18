Берлин, 18 апреля, 2018, 18:44 — ИА Регнум. Ситуация с международной безопасностью драматически ухудшилась за прошедшие несколько лет, поставив перед Германией ряд непростых вопросов, в том числе касающихся отношений с восточными соседями. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), чувствуя свою особую ответственность, активно выступает за продолжение политики разрядки, начатой еще Вилли Брандтом. Своими мыслями о том, какой может быть эта политика сегодня, с Die Welt поделился государственный министр МИД Германии по делам Европы Михаэль Рот.

Mushki Brichta Смена точки зрения

В свое время «Новая восточная политика» Вилли Брандта, основанная на принципе «изменение через сближение», действительно сделала мир более безопасным и внесла решающий вклад в объединение не только Германии, но и всей Европы. Логика возникшей под прямым влиянием социал-демократов политики коренилась в «холодной войне», и она же помогла эту войну преодолеть.

Однако всё меняется, и биполярный мир времен Вилли Брандта и Эгона Бара больше не существует. Сейчас правительство Германии должно переосмыслить эту политику разрядки и развить ее, считает государственный министр МИД Германии по европейским делам Михаэль Рот. Как же может выглядеть эта новая, ориентированная на будущее политика Германии в отношении России?

Диалог. В отношениях с Россией необходим диалог, и его нельзя ограничивать исключительно встречами представителей государства и политиков. По мнению министра немецкого МИД по делам Европы, необходимо также активно участвовать в работе неправительственных организаций, улучшая сотрудничество в области культуры, науки, спорта и средств массовой информации. Исключительное для Германии значение в этом отношении будет иметь молодежный обмен. «Что-то вроде германо-российского молодежного моста могло бы организовывать встречи там, где всё еще царит отчуждение», — отмечает Михаэль Рот.

Санкции. Санкции — это не самоцель. Они ни в коем случае не служат наказанию — равно как они же не могут заменить собой диалог. Напротив, санкции должны «побудить нас вновь сесть за стол переговоров, чтобы выработать разумные решения проблем», — также подчеркивает Рот. Санкции, введенные ЕС против России, потребовали от некоторых стран Европы в экономическом и политическом плане несравненно больше, чем от самой Германии.

Сотрудничество. Курс на решительность и солидарность по отношению к России зависит, прежде всего, от честного диалога. Многие существующие международные проблемы можно решить только в союзе с Россией. Это относится как к сохранению договоренностей по контролю над вооружениями, а также разрешению конфликтов на Украине и в Сирии, так и к глобальным вызовам, например, к борьбе против изменения климата, отмечает немецкий политик от СДПГ. «Нам нужны надежные, функциональные и стабильные каналы для диалога. Поэтому нам необходимо оживить работу таких форматов, как саммиты России и ЕС, Совета Россия — НАТО, ОБСЕ», — также заметил Рот.

По мнению государственного министра, антироссийские рефлексии опасны. Тот, кто действительно чувствует ответственность за наследие Вилли Брандта в области внешней политики и политики безопасности, «должен найти в себе мужество, чтобы действовать четко, терпеливо вести диалог и неустанно бороться за сплоченность Европы», считает Рот.