Вашингтон, 18 апреля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Министры финансов «большой семерки» обсудили вмеры воздействия на Севернйю Корею, 18 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

Согласно заявлению по итогам переговоров министров G7 в Вашингтоне, страны намерены оказывать «максимальное давление» на КНДР.

«Мы обеспокоены уклонением Северной Кореи от международных санкций и ее возможностью доступа к международной финансовой системе», — поясняется в заявлении министров.

Министры отметили, что Северная Корея продолжает использовать «сеть агентов» и «сложные комплексные структуры» для обхода международных санкций и доступа к мировой финансовой системе.

Напомним, КНДР существует под санкциями ООН, введенныем в ответ на ядерную и ракетную программу Севера, с 2006 года.

В настоящий момент между США и Северной Кореей готовятся переговоры на высшем уровне — президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в мае 2018 года.

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