Ярославль, 18 апреля, 2018, 18:19 — ИА Регнум. В Ярославле начался митинг против ввоза на территорию области мусора из Москвы и Московской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Параллельно проходит санкционированная акция «Убери свой город!» по сбору макулатуры, которую проводит управление по молодежной политике мэрии города Ярославля.

Митинг в Ярославле

Как сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM, к началу митинга на площади Волкова у Знаменской башни уже собралось несколько сотен человек, и они продолжают идти. К половине седьмого их число, по предварительным оценкам, может достигнуть тысячи — и это несмотря на то, что идет дождь.

Люди приносят с собой плакаты: «Нет московскому мусору», «За чистый воздух нашего Ярославля» и другие. Параллельно ведется сбор подписей против ввоза в Ярославль мусора из столичного региона.

Участники официального мероприятия пытаются перекричать митингующих, но это не очень получается — в том числе из-за малочисленности сборщиков макулатуры. Полиция в происходящее не вмешивается.

В настоящий момент перед собравшимися выступает лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев. Ярославцы поддерживают его и кричат «Позор власти!».

Митингующие намереваются создать по итогам митинга «комитет ярославской обороны».