Вашингтон, 18 апреля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Новый удар США по Сирии может быть нанесен в случае повторения химических атак, заявил 18 апреля глава комитета по иностранным делам в конгрессе США Эд Ройс.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Сходка буржуазии

Такое заявление Ройс сделал на слушаниях в комитете, в ходе которых назвал недавний ракетный удар США по Сирии «законным и оправданным», ибо крылатые ракеты были применены против суверенной страны в ответ на «варварскую атаку» правительства с использованием отравляющих веществ.

«Надеюсь, Асад понял этот сигнал. Если нет, то это может повториться», — сказал Эд Ройс.

Стоит отметить, что при этом глава комитета по иностранным делам в конгрессе США игнорировал то обстоятельство, что реальность этой химатаки до сих пор никем не подтверждена.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля корабли и авиация США, Британии и Франции нанесли ракетные удары по Сирии, заявив, что это является ответом на применение сирийским правительством химического оружия в Восточной Гуте.

Напомним, химическое оружие Сирии еще в 2014 году было вывезено из страны и уничтожено под контролем Организации по запрещению химического оружия и при непосредственном участии представителей США.