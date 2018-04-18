Ташкент, 18 апреля, 2018, 18:17 — ИА Регнум. Узбекистан второй год подряд поднимается в рейтинге сильнейших армий мира: в 2018 году республика заняла 39-е место. Об этом говорится в рейтинге аналитической компании Global firepower, опубликованном 18 апреля на официальном сайте.

Mil.ru Узбекские военные

В 2017 году Узбекистан занимал 48-ю позицию, а в 2016 — 54-ю. Таким образом, за два года республика поднялась в рейтинге на 15 позиций.

По данным компании, армия среднеазиатской республики имеет 420 танков, 715 БТР и БМП, 880 артиллерийских орудий, 143 самоходных артиллерийских установки, 109 систем залпового огня и 179 самолетов. Общая численность регулярных войск составляет 76,5 тыс. человек.

Global firepower указывает, что затраты на оборону составляют $70 млн. По официальным данным, правительство Узбекистана планирует потратить в 2018 году 4% ВВП или $1,4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января на заседании Совета безопасности президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев признал наличие проблем в области обороноспособности страны. Для решения поставленных задач была принята новая оборонная доктрина Узбекистана.