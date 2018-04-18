Красногорск, 18 апреля, 2018, 20:39 — ИА Регнум. В 2019 году музей-усадьба «Архангельское» готовится отпраздновать юбилей — 100 дней со дня основания. Подготовка к празднованию идёт масштабными темпами: были начаты комплексные работы по реставрации зданий и благоустройству парка, реставрации парковой скульптуры, живописи и графики, разработаны концепция развития музея. Как заявила заместитель директора музея-усадьбы «Архангельское» Амуланга Учурова, общие вложения на обновление старинного памятника архитектуры с 2016 года по 2019 год составили 1,5 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Статуи музея-усадьбы «Архангельское» вскоре отправятся на реконструкцию

«Финансирование осуществляет министерство культуры РФ. Но наряду с таким постоянно действующих органом, как организационный комитет, есть ещё попечительский совет, туда входят представители бизнес-структур, которые очень ценят наше место, и через их содействие нам начали оказывать финансовую поддержку. Если брать всё, с учётом целевой субсидии, получится около 1,5 млрд рублей. Начиная с 2016 года до 2019 года», — подчеркнула она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зал Робера (северный) музея-усадьбы «Архангельское»

Дарья Антонова ИА REGNUM

Дарья Антонова ИА REGNUM Овальный зал

Отметим, первый музей в усадьбе был создан в начале XIX века князем Николаем Юсуповым. Здесь хранятся собранные им коллекции живописи, скульптуры, произведения декоративно-прикладного искусства, многотомная библиотека. Усадьба «Архангельское» известна по письменным источникам со времён царя всея Руси Ивана IV Васильевича (Ивана Грозного). В течение трёх столетий её владельцами являлись князья Одоевские, Голицыны, Юсуповы. Во времена Советского Союза в Архангельском бывали Лев Троцкий, Михаил Тухачевский, Клара Цеткин и другие известные деятели. Сегодня Архангельское — это выдающийся памятник дворцово-парковой архитектуры и крупнейший музей. В 2009 году исполнилось 225 лет со дня закладки дворца.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парадный вестибюль музея-усадьбы «Архангельское»

Дарья Антонова ИА REGNUM Антиковый зал музея-усадьбы «Архангельское»

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей-усадьба «Архангельское»

В 2017 году организационным комитетом по подготовке и празднованию юбилея, возглавляемым заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком, был утверждён «план основных мероприятий» по подготовке и празднованию 100-летия основания государственного музея-усадьбы. Он включает в себя реставрацию и ремонт имущественного комплекса, приспособление к современному использованию пейзажного парка и регулярного сада, реставрацию объектов культурного наследия, создание новых постоянных экспозиций, организацию выставок и юбилейных торжеств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реконструкция музея-усадьбы «Архангельское» идёт полным ходом

Дарья Антонова ИА REGNUM В 2019 году музей-усадьба «Архангельское» отпразднует 100-летний юбилей

Дарья Антонова ИА REGNUM Вид на «Большой партер» музея-усадьбы «Архангельское»

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей-усадьба «Архангельское»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля в России отмечается Международный день памятников и исторических мест.

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