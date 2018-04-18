Киев, 18 апреля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Министр социальной политики Украины Андрей Рева сделал очередное резонансное заявление. По его мнению, на Украине создан социальный механизм, который приводит к тому, что людям невыгодно регистрировать брак, поэтому с 2000 года количество матерей-одиночек в стране увеличилось в 22 раза.

Arturo Pardavila III Вне связи с реальностью

«Проблема заключается в том, что мы создали такой социальный механизм, который приводит к тому, что людям сегодня просто невыгодно регистрировать брак. Тогда при назначении субсидии ты можешь избежать учета своих доходов, если у тебя нет мужа — ты получаешь помощь как мать-одиночка, ты получаешь государственную социальную помощь, малообеспеченность», — сказал министр в эфире одного из телеканалов страны.

Отметим, что на сегодня социальные выплаты матерям-одиночкам на Украине рассчитываются исходя из прожиточного минимума на ребенка и в среднем колеблются в пределах 1300—1800 грн. (50—70 долларов).

«Я оптимист и предполагаю, что более тупые и жлобоватые министры бывают, но сам пока что не встречал таковых», — комментирует слова Ревы украинский эксперт по экономике Юрий Гаврилечко. Он приводит данные Госстата, согласно которым доля детей, рожденных в незарегистрированном браке в 2000 году, составила 17,3%, а в 2016-м (последняя доступная статистика) — 20,1%.

«Разница… в 1,16 раза. Где он 22 раза увидел-то??? Кстати, с 2013 по 2016 наблюдается снижение числа детей, рожденных вне брака: с 22,1% до 20,1%… Очень хочу посмотреть, как этот… министр выживет на те деньги, что получают матери-одиночки от государства в виде социальной помощи», — отмечает Гаврилечко.

В завершение эксперт отмечает — в 2016 году Евростат зафиксировал, что в среднем по ЕС (на который так ориентируется нынешняя украинская власть) около 40% детей рождаются вне брака — супругами, живущими в неофициальном браке, либо матерями-одиночками.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Рева заявлял, что украинцы тратят на еду половину своих доходов, потому что слишком много едят. Одна из последних инициатив министра — официально ввести на Украине алименты на содержание детьми нетрудоспособных родителей.