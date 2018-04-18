Мосул, Ирак, 18 апреля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. С момента освобождения Мосула от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2017 года власти иракской провинции Ниневия вынесли 212 смертных приговоров, 18 апреля передает агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Тропы славы». Реж. Стэнли Кубрик. 1957. США Расстрел

Согласно заявлению судьи Абдул-Саттара аль-Биркдара, суды в Ниневии рассматривали дела 815 человек, связанных с экстремистами, 212 из них были вынесены смертные приговоры.

«Подавляющее большинство этих решений было против элементов… террористической организации, которые, как было доказано после публичных судебных процессов, проводимых в соответствии с законом, совершили преступления», — сообщил судья.

Также аль-Биркдара сообщил, что с августа 2017 года 150 жителей Мосула и провинции Ниневия были приговорены к пожизненному заключению, 341 — к различным тюремным срокам, 112 человек были оправданы.

Как передавало ИА REGNUM, иракский Мосул был освобожден от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в августе 2017 года.

В ходе операции по освобождению западного Мосула, которая проводилась иракской армией при поддержке ВВС США, погибли от 9000 до 11 000 жителей города.

В настоящий момент на улицах Мосула остаются тысячи тел, десятки тысяч неразорвавшихся мин и авиабомб, а также почти 11 млн тонн завалов из разрушенных зданий.