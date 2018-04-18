Тамбов, 18 апреля, 2018, 17:56 — ИА Регнум. В администрации Тамбовской области обсудили вопросы подготовки к пожароопасному сезону, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль над соблюдением правил пожарной безопасности.

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В регионе должны быть приняты все необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности. Такое поручение дано по итогам заседания межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провел первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

Напомним, 16 апреля губернатор Александр Никитин подписал постановление о начале пожароопасного сезона. В настоящее время в области подготовлены силы и средства для того, чтобы своевременно выявлять и тушить лесные пожары. Пока ни одного очага возгорания в лесах не зафиксировано. Тем не менее, большую опасность представляют бесконтрольное сжигание мусора и палы сухой травы. Главам муниципалитетов поручено усилить контроль над соблюдением правил пожарной безопасности. Нарушителей ждут серьезные штрафы.

Не обошли вниманием участники совещания и ситуацию, связанную с прохождением паводка. Его пик уже пройден. Большая вода постепенно отступает. Всего в зоне подтопления оказались 63 дома, 142 дворовые территории, 8 мостов. В некоторых районах остаются подтопленными дороги и дворовые территории. В муниципальных образованиях созданы комиссии для подсчета и выплаты компенсации пострадавшим жителям.

Олег Иванов обратил внимание членов комиссии на то, что благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить разгула стихии. Иначе последствия обильного паводка могли быть куда серьезнее. Однако полностью предотвратить подтопление жилых домов не удалось. По каждому случаю подтопления домовладений будет проведено служебное расследование. Кроме того, главам городов и районов, а также соответствующим ведомствам поручено в оперативном режиме разработать меры, которые обезопасят людей от последствий бурного паводка в будущем.