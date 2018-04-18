СМИ: Бельгийские фирмы поставили в Сирию сотни тонн химических веществ
Антверпен, Бельгия, 18 апреля, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Бельгийская таможня обвинила три компании из Антверпена в поставках в Сирию с 2013 по 2016 год нескольких сотен тонн химических веществ, пригодных для производства химического оружия, сообщает 18 апреля издание Knack.
Издание подчеркивает, что фирмы A.A.E. Chemie Trading, Annex Customs и Danmar Logistics поставляли химвещества уже после введения ограничений на такие поставки. Лицензии, разрешающей такие поставки в период ограничений, компании тоже не имели.
Тем не менее компании осуществляли поставки химических веществ, в частности изопропанола, ацетона, метанола и дихлорметана в Сирию.
Одно из этих веществ пригодно для производства химического оружия, хотя также используется в фармацевтическом производстве и в составе чистящих средств.
Ранее США и их европейские сателлиты неоднократно обвиняли правительство Сирии в применении химического оружия. Последняя такая провокация стала поводом для удара крылатыми ракетами по территории Сирийской Арабской Республики.
Читайте также: В сирийском городе Дума найдена лаборатория по производству химоружия
Как сообщало ИА REGNUM, российские военные обнаружили в поселке Дума, входящем в пригород Дамаска Восточная Гута, лабораторию и склад веществ, которые могли использоваться террористами для кустарного производства химического оружия.