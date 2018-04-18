Антверпен, Бельгия, 18 апреля, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Бельгийская таможня обвинила три компании из Антверпена в поставках в Сирию с 2013 по 2016 год нескольких сотен тонн химических веществ, пригодных для производства химического оружия, сообщает 18 апреля издание Knack.

jenspie3 Склад химического оружия

Издание подчеркивает, что фирмы A.A.E. Chemie Trading, Annex Customs и Danmar Logistics поставляли химвещества уже после введения ограничений на такие поставки. Лицензии, разрешающей такие поставки в период ограничений, компании тоже не имели.

Тем не менее компании осуществляли поставки химических веществ, в частности изопропанола, ацетона, метанола и дихлорметана в Сирию.

Одно из этих веществ пригодно для производства химического оружия, хотя также используется в фармацевтическом производстве и в составе чистящих средств.

Ранее США и их европейские сателлиты неоднократно обвиняли правительство Сирии в применении химического оружия. Последняя такая провокация стала поводом для удара крылатыми ракетами по территории Сирийской Арабской Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские военные обнаружили в поселке Дума, входящем в пригород Дамаска Восточная Гута, лабораторию и склад веществ, которые могли использоваться террористами для кустарного производства химического оружия.