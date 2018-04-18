Вильнюс, 18 апреля, 2018, 17:50 — ИА Регнум. В министерство иностранных дел Литвы сегодня, 18 апреля, был приглашен посол Белоруссии в Литве Александр Кароль, которому в МИД Литвы передали «всю потребованную информацию об инциденте на Игналинской АЭС, который произошел 1 апреля», объявило внешнеполитическое ведомство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Iae.lt Сотрудники Игналинской АЭС

Участвовавший во встрече глава государственной инспекции по атомной энергетике Литвы информировал, что 1 апреля на Игналинской АЭС во 2-м блоке при обработке отработанного ядерного топлива в горячей камере часть одного отработавшего топливного стержня высвободилась из поднимающего механизма и осталась на дне горячей камеры.

«После осмотра отработавшего топливного стержня внешние нарушения не были установлены. Во время инцидента люди не пострадали, радиационный фон не изменился, ничего не повлияло на ядерную безопасность. Инцидент, произошедший 1 апреля на Игналинской АЭС, не может классифицироваться по Международной шкале ядерных и радиологических событий, потому что предельное значение дозы облучения работников не было превышено, не были установлены выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду. Литовские компетентные органы подтвердили, что на Игналинской АЭС, которая снимается с эксплуатации, не было инцидентов», — заявил МИД Литвы.

По утверждению литовских экспертов, снятие Игналинской АЭС с эксплуатации — сложный процесс, в ходе которого проводятся различные испытания с целью установить, все ли проектные решения должным образом работают. В случае установления несоответствий дальнейшие работы приостанавливаются до тех пор, пока не будут устранены идентифицированные недостатки.

«Оценивая специфику даже неэксплуатируемого объекта ядерной энергетики — Игналинской АЭС — Литва соблюдает высочайшие требования безопасности и придерживается принципов прозрачности, поэтому информация о всех событиях, даже незначительных, представляется обществу. Литва надеется, что и другие страны, планирующие эксплуатировать или эксплуатирующие объекты ядерной энергетики, будут придерживаться высочайших стандартов ядерной безопасности и принципов прозрачности», — заключили в литовском внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на демонтируемой Игналинской АЭС регулярно происходят инциденты, которые в Литве отказываются называть опасными, утверждая, что все они не более чем «рабочий момент», однако сам официальный Вильнюс при каждом аналогичном рабочем моменте на стройплощадке Белорусской АЭС сразу обвиняет Минск в строительстве «небезопасной станции», которая «угрожает Литве».