Астана, 18 апреля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. Административные дела о лишении граждан Казахстана водительских прав могут передать из компетенции суда в министерство внутренних дел, сообщает 18 апреля Tengrinews. kz со ссылкой на соответствующий проект закона.

Pxhere.com Водительские права

В концепции к проекту закона поясняется, что уполномоченные органы в состоянии самостоятельно рассматривать некоторые административные дела. В случае принятия документа будет исключена компетенция суда по рассмотрению дел о лишении специального права.

В документе отмечается, что лицо, привлекаемое к ответственности, всегда сможет обжаловать решение уполномоченного органа в суде. Передача функции рассмотрения некоторых административных дел профильным ведомствам продиктовано необходимостью снизить нагрузку на суды.

Адвокат Владислав Мадзигон прокомментировал концепцию законопроекта. По его мнению, при изъятии водительских прав будет выдаваться временный документ на 15 дней, в течение которых можно обжаловать решение об изъятии через суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля председатель Верховного суда Казахстана Жаким Асанов обратился к гражданам республики и призвал урегулировать мелкие бытовые споры во внесудебном порядке. Он отметил, что количество судебных разбирательств за последние четыре года выросло в два раза.