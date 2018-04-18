Вена, 18 апреля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что необходимо сделать все возможное для того, чтобы избежать эскалации между Россией и США из-за ситуации в Сирийской Арабской Республике, а также активизировать дипломатические усилия для дальнейшего урегулирования данного конфликта. Об этом Курц написал сегодня, 18 апреля, на своей странице в в сети микроблогов Twitter.

Джордж Хили. Миротворцы. 1868

«Я провёл беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Мы едины во мнении, что у сирийского конфликта нет военного решения. Мы должны сделать всё возможное для избежания дальнейшей эскалации между США и Россией, а также содействовать прогрессу дипломатического урегулирования», — пишет австрийский канцлер.

Напомним, российско-американские отношения оказались на грани полного разрыва из-за ситуации вокруг Сирии. США и их сателлиты обвинили Сирию, а также Россию и Иран в якобы химической атаке в сирийском городе Дума. Однако вскоре было установлено, что никакой атаки на самом деле не было, а имела место инсценировка, организованная группировкой боевиков «Белые каски», которая контролируется британскими спецслужбами.

Тем не менее США на основании этих ложных обвинений произвели ракетную атаку по целям в Сирии. Правда, большая часть ракет была перехвачена сирийскими системами ПВО.

Москва обвинила США в агрессии против суверенного государства, нарушении устава ООН и всех международных норм.