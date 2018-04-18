Санкт-Петербург, 18 апреля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Работы на новой петербургской переправе — мосту Бетанкура (ранее неофициально именовался Серным мостом) — находятся в финальной стадии, сообщил в среду, 18 апреля, городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Строительство моста в районе острова Серный. Фото 05.03.18

«Завершается устройство мостового полотна, гидроизоляции, дорожной одежды, укладка литого асфальта и верхнего слоя асфальтобетона <…> В мае после устройства мостового полотна будет производиться 100-процентная дотяжка вантовой системы», — отметили этом ведомстве Смольного.

Мост Бетанкура соединит Васильевский остров и Петроградскую сторону через остров Серный и Малую Неву. Неразводная конструкция моста будет обеспечивать круглогодичное и круглосуточное сообщение между Василеостровским и Петроградским районами. На мосту предусмотрены шесть полос для движения автомобилей, тротуар и велосипедная дорожка.

Как информирует сегодня телеканал «Санкт-Петербург», на мосту Бетанкура уже начали устанавливать опоры наружного освещения, идет укладка последнего слоя асфальта на примыкающей к мосту Уральской улице. После этого начнется окончательная укладка дорожного покрытия на самом мосту. Затем на проезжую часть нанесут дорожную разметку. Также по периметру моста появятся шумозащитные экраны.

Ожидается, что в ограниченном режиме мост Бетанкура начнет работать 29 апреля, в день матча «Зенит» — ЦСКА. В тот же день будет запущена новая ветка метро, от станции «Приморская» к станциям «Новокрестовская» и «Беговая».

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Мост Бетанкура должен разгрузить Тучков мост и Васильевский остров, он поможет в решении некоторых логистических вопросов острова и прилегающих территорий.

29 марта новый мост официально получил название «мост Бетанкура» — в честь выдающегося российского государственного деятеля и ученого испанского происхождения Августина Бетанкура, внесшего большой вклад в развитие транспортной системы Российской империи.