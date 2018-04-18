Калининград, 18 апреля, 2018, 17:35 — ИА Регнум. В прокуратуру Калининградской области поступило обращение дать оценку законности награждения экс-депутата облдумы и издателя газеты «Новые колёса» Игоря Рудникова орденом «За заслуги перед Калининградской областью». С такой инициативой выступил калининградский общественник Максим Макаров, возглавляющий «Русскую общину Калининградской области».

Gov39.ru Цуканов и Рудников с орденом

«В его газете неоднократно, особенно накануне таких памятных дней, как штурм Кёнигсберга, День Победы, появлялись статьи грязного содержания, в которых наши солдаты преподносились как насильники, как мародёры. На мой взгляд, человек, который себе такое позволял, по определению не может быть награждён высшей наградой Калининградской области, которая вообще рождена победой, которая вообще появилась и существует благодаря тем солдатам, которых Рудников в своей газете унижал», — прокомментировал Макаров.

Накануне общественник встретился в приемной президента России с прокурором Калининградской области Сергеем Хлопушиным, передав обращение.

Корреспондент ИА REGNUM напоминает, что орденом «За заслуги перед Калининградской областью» Рудникова наградил в 2015 году тогдашний губернатор Николай Цуканов — ныне помощник президента РФ по муниципальным вопросам.

Согласно статуту, орденом «За заслуги перед Калининградской областью» награждаются граждане за особые заслуги, связанные:

…с развитием российской государственности в Калининградской области, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, достижениями в экономике, науке, технике, культуре, искусстве, воспитании, образовании и других видах трудовой деятельности, за значительный вклад в дело защиты Отечества, охраны здоровья, жизни и прав граждан».

Депутат Рудников был задержан минувшей осенью по обвинению в вымогательстве у генерала СКР 50 тысяч долларов. Во время оперативно-следственных мероприятий у парламентария была обнаружена грин-карта США, в следствие чего облдума лишила Рудникова мандата.

Сейчас Рудников находится в СИЗО Москвы, а еженедельник «Новые колёса» прекратил существование.