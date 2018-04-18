Бишкек, 18 апреля, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Жители села Жол-Колот Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Киргизии устроили несанкционированный митинг на территории ОАО «Мамыр» с захватом земли, сообщает 17 апреля KaktusMedia.

В. Н. Курдюмов. Разгром помещичьей усадьбы. 1911

По информации издания, около 200 жителей поселка ворвались на территорию частной собственности. Для диалога с гражданами прибыл аким и начальник милиции района. Однако протестующие не обратили внимания на призывы местных властей.

В ходе несанкционированной акции с помощью сельскохозяйственной техники жители поселка начали делить землю, принадлежащую ОАО «Мамыр», на отдельные участки. Земля уже была засеяна пшеницей.

Издание отмечает, что к вечеру 17 апреля раздел земли продолжался. Милиция и органы власти не препятствуют действиям жителей села. Представители акционерного общества заявили, что если власть не сможет должным образом защитить частную собственность от захвата, то это спровоцирует массовую реакцию по всей республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля 2017 года в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области Киргизии прошел несанкционированный митинг против строительства золотоизвлекательной фабрики «Макмал», принадлежащей китайскому бизнесмену. В ходе акции митингующие вторглись на территорию предприятия, устроили погром и поджог.