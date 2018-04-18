Уфа, 18 апреля, 2018, 17:26 — ИА Регнум. В Стерлитамаке 17-летний школьник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ непосредственно в больнице, где ему оказывается медицинская помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в Следственном комитете России.

Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР Трудный подросток

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В настоящее время следователи проводят допрос задержанного с разрешения врачей. После окончания допроса планируется вынести решение об избрании в отношении подростка меры пресечения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 18 апреля ученик коррекционного класса напал на учеников школы №1 в Стерлитамаке. После этого он устроил поджог и ранил себя. В результате инцидента в больнице оказались четыре человека, в том числе учительница информатики. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести. По данным местных СМИ, учительнице сделали операцию, ее состояние стабильное.

В отношении 17-летнего школьника возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Также возбуждено дело о халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

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В рамках расследования следователи провели обыск в квартире подростка. Кроме того, проведен обыск в офисе частного предприятия, которое осуществляло охрану стерлитамакской школы. В офисе ЧОП изъяли необходимые в рамках следствия документы. Также проведено изъятие документации в органах профилактики правонарушений несовершеннолетних, опрошены должностные лица.