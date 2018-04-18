Вильнюс, 18 апреля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. В Литве сегодня, 18 апреля, в суд передали дело о самом крупном коррупционном скандале в Литве современности, в котором на скамье подсудимых — сразу несколько известных в прошлом политиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Обвинительные акты вручены всем восьми подозреваемым в деле о политической коррупции, дело сегодня передано в суд. Если не возникнет непредусмотренных препятствий, суд начнет рассматривать дело самое позднее в августе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Читайте также: В новом коррупционном скандале в Литве фигурирует книга о Сталине

Правоохранительные органы сообщают, что почти на протяжении года бывший вице-президент MG Baltic Раймондас Курлянскис постоянно встречался с политиками и подкупал их, чтобы они способствовали благоприятным для концерна решениям. Прокуратура сообщает, что во время досудебного расследования было допрошено более 150 человек, более 50 из них — члены сейма прошлого и этого сроков полномочий, несколько бывших министров, членов Европарламента.

Читайте также: Экс-глава литовских либералов сложил полномочия в Сейме

Всего было проведено более 200 допросов, более 30 обысков. В ходе следствия были получены выводы более 50 экспертов, было проверено примерно столько же электронных приборов и устройств для хранения файлов. В генпрокуратуре на пресс-конференции подробности дела представили главный прокурор департамента расследования организованной преступности и коррупции генпрокуратуры Мартинас Йовайша и начальник отдела досудебного расследования Вильнюсского управления службы спецрасследований Рамунас Лукошюс.

«В деле 108 томов, один обвинительный акт состоит из 450 страниц», — сказал Йовайша. Лукошюс добавил, что это дело о политической коррупции закончено, и оно отправляется в суд.

«Мы хотели бы констатировать факт, что удалось выяснить и раскрыть не только в уголовном отношении, но и в общем гражданском отношении такие факты, которые затрагивают не единичные случаи политической коррупции, а системную коррупцию, политических деятелей, которые плетут свои сети и бросают тень на других лиц, которые не являются подозреваемыми, у которых нет никакого статуса, но в деле звучат их фамилии и должности», — сказал Лукошюс.

По его словам, представители бизнеса договаривались не только по поводу конкретных вопросов, но и по поводу возможных благоприятны решений в будущем, прилагали все возможные усилия для того, чтобы были подкуплены политики, чтобы оказывалось влияние на их решения, и, самое главное, что этот механизм остался скрытым.

«Если оценивать в контексте этого дела, то шла речь не только о конкретных вопросах, еще оставлялось свободное пространство, чтобы в определенных случаях в будущем можно было договориться», — сказал Лукошюс.

На вопрос, не будет ли сжато дело, Лукошюс ответил, что не может ни подтвердит это, ни опровергнуть.

«Мы представили много данных, суд скажет, хватает ли доказательств. Так что оставим этот вопрос суду», — сказал он.

Он добавил, что хотя правоохранительные органы были раскритикованы из-за медленной работы, реально такое крупное дело о политической коррупции было расследовано довольно быстро — за 17 месяцев. Некоторые обвиняемые в этом деле говорили, что прокуратура может стремиться к закрытому рассмотрению дела.

«Мы не видим ни одной причины, по которой это дело могло бы рассматриваться на закрытых заседаниях суда», — сказал Йовайша.

Подозреваемым по предъявленным обвинениям грозит максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы, а юридическим лицам — ликвидация. Досудебным расследованием руководил главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс. Почему он не участвовал в пресс-конференции, не было сказано.

Читайте также: Литовские СМИ сообщили о допросе экс-премьера

В распространенном пресс-релизе прокуратура сообщает, что тогдашний вице-президент MG Baltic Курляскис, который в связи с занимаемой должностью имел право действовать и действовал от имени концерна, с июля 2015 года по 10 мая 2016 года, как подозревается, подкупая политиков и торгуя влиянием, возможно, стремился к принятию выгодных концерну политических решений. В обвинениях указано, что в тот период Курлянскис на многократных встречах с упомянутыми политиками предлагал, обещал дать и давал взятки за законные и незаконные их действия в пользу концерна.

Читайте также: Рейтинги некогда популярных в Литве либералов стремительно падают

Сообщается, что в июле 2015 года Густайнис принял взятку в размере 8,7 тыс. евро, замаскированную как поддержку общественному учреждению, а в октябре того же года встретился с Курлянскисом. На встрече тогдашний член сейма Густайнис получил от предпринимателя текст поправки к законопроекту о потребительском кредите, выгодной концерну. Далее политик, выполняя просьбу Курлянскиса, в октябре-ноябре 2015 года в сейме зарегистрировал как свои предложения к законопроекту о потребительском кредите и голосовал за принятие этого проекта правого акта. В обвинении говорится, что принятые в качестве вятки деньги с 16 января 2016 года по 24 апреля того же года использовались для покрытия части расходов на обучение членов Саюдиса либералов Ready to win.

Читайте также: Фигуранта главного коррупционного скандала в Литве оставили на свободе

Правоохранительные органы раскрыли, что Масюлис от Курлянскиса не только принял взятку в размере 106 тыс. евро наличными, но и подкупался другими способами. Как указано в обвинениях, Курлянскис, будучи председателем правления СМИ, подвластных концерну, организовал выступления бывшего главы Саюдиса либералов в принадлежащих концерну телепрограммах, в которых повышался авторитет этой политической партии и его председателя, в положительном свете выставлялась деятельность Масюлиса и его партии.

Читайте также: Объяснения по коррупции экс-лидера либералов Литвы оказались неубедительны

Также по просьбе Масюлиса Курлянскис в ноябре 2015 года встречался с тогдашним первым заместителем Саюдиса либералов, нынешним членом Европарламента Антанасом Гуогой, и, используя влияние руководителя, контролирующего СМИ, требовал отказаться от неблагоприятного для Масюлиса решения создать в партии Саюдис либералов фракцию «Процветающая Литва», которая могла снизить политическое влияние партии и ее шансы победить на парламентские выборах в 2016 году.

В обвинениях сказано, что члену Рабочей партии Витаутасу Гапшису взятки были переданы за обещание повлиять на тогдашнего спикера сейма, членов парламентского комитета по бюджету и финансам, а также на членов парламентской фракции «трудовиков», чтобы те представили и голосовали за выгодные концерну политические решения в комитете по бюджету и финансам и на пленарных заседаниях сейма и принимали другие выгодные концерну политические решения: во время рассмотрения и принятия законопроекта о потребительском кредите, рассмотрения и принятия законопроекта о налоге на прибыль; также за влияние на членов парламентской фракции Рабочей, чтобы те приняли постановление сейма о проекте партнерства частного и общественного секторов «Дорога Вильнюс — Утяна» стоимостью 169 300 000 евро.

Читайте также: В Литве коррупцию назвали «советским наследием»

В обвинениях также утверждается, что эти взятки были переданы Гапшису и за обещание повлиять на тогдашнего министра сельского хозяйства Виргинию Балтрайтене, чтобы были приняты решения, которые были бы в финансовом плане выгодны принадлежащим концерну СМИ; также за обещание повлиять на Блатрайтене, чтобы та дала указание сотрудникам национальной земельной службы заключить договор с управляемой концерном компанией о долгосрочной аренде государственного земельного участка в Вильнюсе, на улице Тую.

Одно из самых крупных за последнее время дело о политической коррупции вылезло на свет примерно за полгода до парламентских выборов, когда 12 мая 2016 года сотрудники службы спецрасследований постучались в двери тогдашнего лидера Саюдиса либералов Масюлиса. В доме политика была найдена четверть миллиона евро наличными. Правоохранительные органы подозревают, что за два дня до задержания 106 тыс. евро в качестве взятки Масюлису передал тогдашний вице-президент MG Baltic Курлянскис. Сам Масюлис не отрицает, что взял деньги у предпринимателя, но говорит, что деньги были взяты в долг.

Правоохранительные органы подозревают, что политик взял деньги в обмен на помощь концерну при принятии поправок к закону о потребительском кредите в сейме, постановление относительно строительства дороги Вильнюс — Утяна и влияние при выборе места для установки памятника Басанавичюсу в Вильнюсе. Масюлису предъявлены обвинения во взяточничестве, торговле влиянием и незаконном обогащении. В тот же самый день, когда агенты службы спецрасследований посетили дом Масюлиса, был задержан и Курлянскис. Он в Лукишском следственном изоляторе-тюрьме провел 20 дней. Предприниматель, который в итоге продал акции MG Baltic и ушел из концерна, подозревается в подкупе и торговле влиянием.

В ходе расследования список подозреваемых только расширялся. В переданном суду деле о политической коррупции помимо Курлянскиса и Масюлиса фигурируют еще 6 человек. Обвинения предъявлены трем юридическим лицам — Рабочей партии, Саюдису либералов и концерну MG Baltic. Партиям предъявлены подозрения во взяточничестве, торговле влиянием и злоупотреблении, а концерн обвиняется в подкупе и торговле влиянием. Также в действии в пользу Курлянскиса подозреваются политики Густайнис, Стяпонавичюс и Гапшис. Правоохранительные органы бывшего члена Рабочей партии Гапшиса подрывают в принятии взятки в размере 27 тыс. евро, часть ее была замаскирована как скидка за политическую рекламу партии, транслированную по принадлежащим концерну телеканалам, другая часть была представлена как поддержка общественному учреждению. Гапшис подозревается в том, что он мог действовать в пользу концерна во время рассмотрения в сейме поправок к законам о налоге на прибыль и потребительском кредите и голосовании по вопросу проекта дороги Вильнюс — Утяна.

Читайте также: Политическую систему Литвы продолжает сотрясать коррупция

Бывший член сейма и бывший либерал Густайнис подозревается в том, что принял взятку в размере почти 9 тыс. евро, которая была передана как поддержка общественному учреждению «Институт прикладной политики». Правоохранительные органы подозревают, что Густайнис за эту поддержку зарегистрировал благоприятные для MG Baltic поправки к закону о потребительском кредите, он подозревается во взяточничестве.

Правоохранительные органы считают, что один из бывших руководителей Саюдиса либералов Гинтарас Стяпонавичюс договорился с Курлянскисом о незаконном финансировании партии через фонд поддержки его имени и учрежденный им центр Laisvės studijų centras. Подозревается, что взамен за это он голосовал за выгодные концерну правовые акты. Ему предъявлены подозрения в злоупотреблении. Все подозреваемые не согласны с обвинениям и ранее утверждали, что готовы свою правду доказать в суде.

Читайте также: Рьяного «борца» с Россией в Литве уличили в лоббировании законов за деньги

Тем временем, в комментарии литовскому порталу 15min старший специалист Отдела национального судебного административного права Юстинас Багджюс пояснил, что в первую очередь переданное прокурорами дело отправляется в канцелярию.

«Тогда в судебной информационной системе (LITEKO) формируется дело, заводится общая карточка дела, вписываются все данные о сторонах процесса, кто выступает в качестве пострадавших, обвиняемых, адвокатов, прокурора», — поясняет Багджюс.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает двухдневный срок, в течение него с момента получения дела должен быть назначен судья, который будет рассматривать дело.

«В Литве создана соответствующая модель назначения судьи, дела между судьями распределяет сама система LITEKO во избежание возможных интерпретаций относительно пристрастности суда», — сказал собеседник.

Хотя в суде первой инстанции дело рассматривает один судья, Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает разные исключения. Одно из них — формируется коллегия из трех судей, если обвиняемые во время преступной деятельности являлись президентом Литвы, членами правительства или сейма.

Читайте также: Обвинённый в коррупции литовский либерал «прикрылся» детьми

Поэтому в этом случае председатель суда должен будет сформировать коллегию из трех судей, а дело будет рассматриваться в окружном суде, где принимаются решения по поводу тяжких или очень тяжких преступлений.

«Судья получает дело, знакомится с ним и решает, что делать дальше. Он может решить рассматривать дело на судебном заседании, это означает, что начнется рассмотрение дела в суде в общем порядке. Он может увидеть, что дело неправильно передано в суд, например, если прокурор передал дело не в тот суд. Так что он может передать дело другому суду. Он может вернуть дело прокурору, если есть препятствия для рассмотрения дела на судебном заседании. Например, если обвинительный акт не соответствует требованиям законов. Также он может решить разделить дело, выделить несколько дел или объединить их», — говорит Багджюс.

В Уголовно-процессуальном кодексе определены четкие сроки, в течение какого времени все это должно быть сделано. Если обвиняемые находятся на свободе, как в случае этого дела, судья должен в течение одного месяца принять постановление относительно рассмотрения дела на судебном заседании. Обычно рассмотрение дела начинается не позднее чем в течение 20 дней с принятия постановления. Но исключение предоставляется в случае сложных дел или дел большого объема, рассмотрение таких дел должно начаться не позднее чем в течение трех месяцев. Из чего следует, что первое судебное заседание по делу о политической коррупции состоится в августе 2018 года.