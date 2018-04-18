Чебоксары, 18 апреля, 2018, 17:09 — ИА Регнум. В Чувашии полицейским переданы полномочия по составлению административных протоколов по правонарушениям в сфере общественного порядка и безопасности. Соглашение об этом подписано министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым и главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, сообщили ИА REGNUM в МВД по республике.

Tony Webster Полицейский с оружием

Полиции передана часть полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.

«Если раньше сотрудники полиции могли лишь собрать материалы о правонарушениях в сфере общественного порядка и безопасности и направить их в административные комиссии при администрациях городов и районов республики, то теперь им переданы полномочия составлять непосредственно административные протоколы», — поясняют в МВД по Чувашии.

Данные полномочия распространяются на три статьи закона об административных правонарушениях в республике. Одна из статей касается нарушение тишины и покоя граждан — в частности, за проведение строительно-ремонтных работ в домах с 21 часа до 23 часов, за нарушение тишины и покоя с 23 часов до 7 часов (в выходные и праздничные дни — с 22 часов до 8 часов) и использование на повышенной громкости звуковых устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, балконах или подоконниках. Также полиция может составлять протоколы за приставание к гражданам для гадания или попрошайничества, привлекать к ответственности родителей за нахождение детей в интимных салонах, барах, рюмочных и в ночное время в общественных местах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Чувашии число зарегистрированных преступлений сократилось на 7,5% (с 13 836 до 12 794). Уменьшилось число разбоев (-32,7%, с 49 до 33), изнасилований (-8,2%, с 49 до 45), мошенничеств (-3,1%, с 1995 до 1933), краж (-14,2%, с 4150 до 3559), угонов (-24,2%, со 120 до 91), поджогов (-3,4%, с 59 до 57). На четверть сократилось число преступлений в жилом секторе (-25,4%, с 5288 до 3943).