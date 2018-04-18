Киев, 18 апреля, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Сегодня, 18 апреля, в парламенте Украины зарегистрировали проект постановления №8284 «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине». Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий.

Цитата из х/ф «Восхождение». Реж. Лариса Шепитько. 1976. СССР Ворота в пустоту

«Только что был в парламенте зарегистрирован проект постановления» О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине», — сказал Парубий.

В свою очередь, депутат, глава фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко призвал государство не вмешиваться в церковные дела.

«Я считаю, что государство не имеет права вмешиваться в дела церкви. Это дело самих мирян, куда и в какую церковь ходить. Это дело церковных руководителей, каким образом договариваться между собой и создавать условия для объединения. А государство не должно вмешиваться в эти процессы», — сказал Бойко.

Он назвал обращение рады очередным политическим заявлением, которое не будет иметь никакого практического смысла.

«Это будет пустой документ. Мы за него голосовать, естественно, не будем. Мы считаем, что церковь должна сама принимать решения о своем будущем. И я никогда не поверю, что Владыка Онуфрий кем-то управляется извне. Он божий человек и руководствуется только служением Богу», — считает Бойко.

В то же время профессор Киевского национального университета им.Т.Шевченко Алла Бойко считает, что Украина должна была создать свою Украинскую поместную автокефальную церковь сразу после провозглашения независимости в 1991 году.

«Я уверена, что мы получим томос. Украинская православная церковь займет свое достойное место, как и Болгарская, Грузинская, Румынская православные церкви. Это природный процесс, который должен произойти. В первую очередь, это важно для внутреннего православия. Эта церковь не может работать против государства. Эта церковь не может работать против народа… Почему в Украине, где миллионы проукраинских прихожан, почему этой церкви не дать автокефалию?», — задалась вопросом Бойко 18 апреля в эфире канала «112 Украина».

По её словам, создание Украинской автокефалии удалит Украину от так называемого «русского мира, который уничтожает украинцев».

«Это серьезный шаг — отход от русского мира, который уничтожает наших людей в Донбассе и который отравляет души людей внутри Украины. Если это будет, то это станет историческим шагом, который повлияет не только на Украину, но и повлияет на мировую историю… Епископат Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь подписали обращение к Вселенскому патриарху… Взгляды президента очень оптимистичные. Это дает основания думать, что Вселенский православный патриархат пойдет на встречу и украинскому государству, и украинскому народу», — сказала Бойко.

Как сообщалось, 17 апреля президент Порошенко заявил, что решение о создании Украинской автокефалии может быть принято «до празднования 1030-летия крещения Руси» (июль 2018 года). Он сообщил, что 9 апреля посетил Стамбул, где помимо переговоров с руководством Турции встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. По словам Порошенко, патриарх и Синод поддержали украинскую автокефалию.

«На сегодняшний день Украина как никогда близка к появлению собственной автокефальной поместной церкви. Я как президент принял решение обратиться к вселенскому патриарху с просьбой об издании томоса об Украинской независимой, точнее поместной, автокефальной церкви», — сказал Порошенко.