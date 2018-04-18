Чильпансинго-де-лос-Браво, Мексика, 18 апреля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В общей сложности 16 человек — шесть полицейских и десять подозреваемых — были убиты в результате двух перестрелок, произошедших в южно-мексиканском штате Герреро, заявил представитель службы государственной безопасности Мексики Роберто Альварес, 18 апреля сообщает The Associated Press.

Цитата из х/ф «Перестрелка». Реж. Бен Уитли. 2016. Великобритания, Франция Курки взведены

По словам Альвареса, первая перестрелка произошла вечером 17 апреля, когда конвой полиции штата подвергся нападению в городе Коакуюле, расположенном недалеко от тихоокеанского курортного города Сиуатанехо.

Во время нападения один сотрудник полиции получил ранение, остальные открыли ответный огонь и убили 10 нападавших. Перестрелка продолжалась около 30 минут. Нападавшие были вооружены штурмовыми винтовками.

Альварес добавил, что преступники предположительно решили отомстить. Позднее они заманили полицейский конвой в ловушку, подальше от побережья, и убили шесть сотрудников полиции.

Напомним, офицеры полиции штата Герреро периодически посещают семьи, которым предположительно может угрожать нападение со стороны наркоторговцев. Преступные банды нередко похищают семьи и пытаются насильно вербовать их в преступные группировки. Сотни людей покинули города штата Герреро и укрылись в горных районах, чтобы скрыться от наркобанд и насилия.