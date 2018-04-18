Перестрелка в Мексике: погибли шесть полицейских и десять нападавших
Чильпансинго-де-лос-Браво, Мексика, 18 апреля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В общей сложности 16 человек — шесть полицейских и десять подозреваемых — были убиты в результате двух перестрелок, произошедших в южно-мексиканском штате Герреро, заявил представитель службы государственной безопасности Мексики Роберто Альварес, 18 апреля сообщает The Associated Press.
По словам Альвареса, первая перестрелка произошла вечером 17 апреля, когда конвой полиции штата подвергся нападению в городе Коакуюле, расположенном недалеко от тихоокеанского курортного города Сиуатанехо.
Во время нападения один сотрудник полиции получил ранение, остальные открыли ответный огонь и убили 10 нападавших. Перестрелка продолжалась около 30 минут. Нападавшие были вооружены штурмовыми винтовками.
Альварес добавил, что преступники предположительно решили отомстить. Позднее они заманили полицейский конвой в ловушку, подальше от побережья, и убили шесть сотрудников полиции.
Напомним, офицеры полиции штата Герреро периодически посещают семьи, которым предположительно может угрожать нападение со стороны наркоторговцев. Преступные банды нередко похищают семьи и пытаются насильно вербовать их в преступные группировки. Сотни людей покинули города штата Герреро и укрылись в горных районах, чтобы скрыться от наркобанд и насилия.