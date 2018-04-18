Чайковский, Пермский край, 18 апреля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. В Чайковском Пермского края сегодня, 18 апреля, депутаты гордумы тайным голосованием выбрали и.о. главы городского поселения. высокую руководящую должность занял Александр Пойлов — заместитель мэра по социальным вопросам, сообщают СМИ.

Joe Dyer Встряска

Напомним, что в марте в отставку подал градоначальник Алексей Терьяков. Впоследствии появилась информация, что накануне заседания гордумы, где в повестке значился вопрос об отставке, Третьяков отозвал это заявление. Однако 23 марта депутатский корпус его проигнорировал и проголосовал за отставку Третьякова. Последовал иск в суд, где теперь уже экс-мэр оспаривал решение гордумы от 23 марта. Однако судебная инстанция оставила иск Алексея Третьякова без удовлетворения.

После отставки Третьякова, 23 марта, на должность и.о. главы Чайковского назначили Михаила Новосёлова — первый заместитель мэра. 9 апреля бывший заместитель главы Чайковского района Александр Пойлов перешёл на работу в городскую администрацию, став замом главы по соцвопросам. Спустя еще два дня — 11 апреля — Новосёлов написал заявление об освобождении от должности, сообщает портал chaikovskie.ru.

Сегодня, 18 апреля, депутаты проголосовали за отставку Михаила Новосёлова и за нового руководителя — Пойлова. Такое ощущение, что в небольшом городе, чьё население не дотягивает до 100 тысяч человек, готовится или уже произошёл политический переворот. Примечательно, что смена градоначальства происходит на фоне реформы органов местного самоуправления. Её итогом станет преобразование Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ. Ранее СМИ отмечали активность районных чиновников.

Добавим, при смене руководства на официальном сайте администрации городского поселения до сих пор главой значится Алексей Третьяков.